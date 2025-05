L’ex Nesta non si cura del Milan: “Non mi interessa, sono affari loro”

Il tecnico romano alla sua ultima partita sulla panchina del Monza nel match di domani sera al Meazza contro i rossoneri

Stagione da dimenticare per il Monza, che dopo tre stagioni torna in Serie B vista la retrocessione certificata dalla matematica già da alcune giornate. Domani sera i brianzoli chiuderanno il campionato a San Siro contro il Milan, altra delusa di questa stagione per quanto concerne i quartieri alti della classifica.

Partita ovviamente speciale per l’Ad Galliani e Alessandro Nesta, con l’ex difensore che ha vinto praticamente tutto da giocatore con la casacca rossonera. Il tecnico romano in conferenza stampa si è soffermato sulle difficoltà del ‘Diavolo’ rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Il Milan è una squadra molto forte, probabilmente vedendola da fuori gli obiettivi potevano essere diversi. Solo loro però sanno cosa sia successo”.

Nesta non dà suggerimenti alla dirigenza milanista sul sostituto di Conceicao: “Consigli sul prossimo allenatore? Non mi interessa, sono affari loro“, chiosa l’attuale tecnico del Monza.

Monza, Nesta al passo d’addio: “Del mio futuro parlo solo dopo il Milan”

Alessandro Nesta, nella conferenza pre Milan dalla sala stampa di Monzello, aggiunge sulla crisi della sua ex squadra: “Hanno dei giocatori fantastici, sicuramente non ha funzionato qualcosa ma non dipende dall’allenatore. Come le altre squadre deluse, Monza compreso, dovranno capire cosa non è andato in questa stagione”.

#Monza – #Nesta in conferenza pre #Milan: “Domani parlerò del futuro, c’è ancora una partita interessante e vera da giocare. Risponderò solo dopo il match di quello che sarà il mio futuro” #MilanMonza 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/XMPqQNp34Z — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 23, 2025

L’allenatore romano non svela quale sarà il suo destino, anche se tutti gli indizi portano a una separazione dal sodalizio brianzolo: “Domani parlerò del futuro, c’è ancora una partita interessante e vera da giocare. Risponderò solo dopo il match e vi dirò tutto – le parole di Nesta – C’è una parte di me che vuole che questa stagione finisca, dall’altra invece mi dispiace perché qui sto bene e ogni giorno vengo volentieri a Monzello. Moralmente potevo uscirne molto peggio, però ho tenuto botta”.

A meno di clamorose sorprese le strade di Nesta e del Monza si separeranno, con Adriano Galliani che ripartirà da un altro allenatore dopo la retrocessione in Serie B. Sul taccuino del Ceo biancorosso ci sono Abate, Bianco e Pirlo, senza dimenticare la pista Dionisi che potrebbe ripartire dalla Brianza dopo l’annata disastrosa alla guida del Palermo.