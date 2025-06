Luiz Felipe torna in Serie A: via libera del Marsiglia

A sorpresa il difensore italo-brasiliano potrebbe lasciare il club francese e magari tornare nel nostro campionato. Attenzione ai club spagnoli

L’avventura di Luiz Felipe al Marsiglia sembra essere ormai agli sgoccioli. Come confermato da Matteo Moretto, il club transalpino non ha intenzione di puntare su di lui. Sono solo quattro le partite giocate anche per qualche problema fisico di troppo e a questo punto una sua partenza nel prossimo calciomercato non è esclusa. Anzi, secondo le ultime informazioni, è praticamente certa visto che ci sono già dei club che hanno sondato il terreno.

Per adesso in pole position ci sono i club spagnoli, ma non possiamo escludere che alcune squadre di Serie A possano sondare il terreno per Luiz Felipe. Il centrale è stato fermato da diversi problemi fisici e questo forse lo ha frenato. Resta comunque un nome assolutamente spendibile sul calciomercato estivo visto che parliamo di un profilo che ha voglia di ritornare a competere per traguardi importanti.

Calciomercato: Luiz Felipe ritorna in Italia, con chi firma

La certezza in questo momento è rappresentata dal fatto che Luiz Felipe non resterà al Marsiglia. Il difensore non è riuscito a convincere il club francese ad essere confermato anche per la prossima stagione. Per questo motivo per lui si potrebbero aprire le porte ad un ritorno nel nostro campionato. Al momento si tratta di una ipotesi di calciomercato e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si potrà evolvere la situazione.

Milan e Napoli potrebbero tornare con forza su Luiz Felipe. I partenopei lo hanno già seguito in passato e potrebbero ritornare con una offerta importante nel prossimo calciomercato. Attenzione anche ai rossoneri. Tare lo conosce molto bene e sarebbe pronto a puntare su di lui per andare a rinforzare il reparto difensivo. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Il Milan, in caso di interessamento, potrebbe essere la squadra in pole position nella corsa a Luiz Felipe. Attenzione anche alla Lazio per un duello di calciomercato che sin da ora si preannuncia molto interessante. Attenzione anche alle squadre spagnole con l’ultima parola che spetterà direttamente al Marsiglia e anche a Luiz Felipe, voglioso di rilanciarsi dopo alcune stagioni non proprio semplici.