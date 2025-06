Juve, non solo Vlahovic: doppio colpo bianconero e tesoretto da 60 milioni

Comolli e l’area sportiva lavorano sulle entrate, ma consapevoli di dover partire dalle cessioni: il serbo può non essere il solo

Con tre acquisti la squadra è competitiva. Parole di Igor Tudor alla vigilia della partita contro l’Al-Ain nell’esordio al Mondiale per Club. Ora, i reparti e i ruoli vanno sicuramente definiti ma più di un’idea c’è senza dubbio. E molto dipenderà ovviamente dalle cessioni, che decideranno le altre eventuali risporse a disposizione e ulteriori posizioni scoperte. Ma anche dalle conferme, visto che sono ancora in ballo quelle di Kolo Muani e Conceicao per la prossima stagione. Molto dovrà cambiare, appunto, in attacco.

Dusan Vlahovic è sempre in uscita, i bianconeri sognano Osimhen oppure Gyokeres. Il nigeriano ha un prezzo di riferimento di 75 milioni, ma il Napoli alla Juve vuole farlo pagare anche di più. Lo svedese, invece, secondo l’agente può contare su una sorta di promessa scritta da parte dello Sporting che si impegna a cederlo a 70 milioni e non ai 100 della clausola. Quella del serbo non è ovviamente l’unica cessione possibile, visto che ormai da mesi si parla del futuro di Andrea Cambiaso. Sia lui che Vlahovic piacciono molto ad Allegri che li abbraccerebbe volentieri: per il bomber serbo il nodo è l’ingaggio, per l’esterno italiano la volontà della Juve e di Tudor di non privarsi di lui. Ma c’è anche un altro giocatore che può smuovere il mercato in entrata.

Douglas Luiz, possibile ritorno in Premier: il Leeds ci pensa ma non è l’unico

Nell’ultima negativa stagione della Juventus c’è forse un simbolo, la grande aspettativa dopo un mercato scoppiettante e poi la tremenda delusione tra campionato, Champions e Coppa Italia. Parliamo di Douglas Luiz, reduce da una prima annata pessima a Torino tra infortuni e il pochissimo ambientamento. E soprattutto in Inghilterra si sta parlando moltissimo del suo futuro. Secondo ‘Give Me Sport’, degli intermediari sono già alla ricerca di una squadra per il brasiliano con la Juve che considera la possibilità di cederlo dopo un solo anno.

In particolare il Leeds è stato individuato come club potenzialmente molto interessato al giocatore, ma ovviamente ci sono degli ostacoli. Ad esempio il cartellino: i bianconeri sperano di recuperare gran parte dell’investimento della scorsa estate, ma è più probabile una valutazione di circa 30 milioni. E poi l’ingaggio, motivo per cui i neopromossi – che già hanno chiuso Bijol dall’Udinese – apprezzerebbero un prestito con diritto di riscatto. Una soluzione, così come il reale costo di Douglas Luiz, su cui la Juve non ha ancora preso decisioni. Sul brasiliano ci sarebbero anche gli interessi della sua ex squadra Aston Villa, il Nottingham Forest e il ManchesterUnited. Insieme a Vlahovic, costituirebbe un buon tesoretto, da almeno 60 milioni.