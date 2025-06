Juve, innesto dall’Atalanta: 20mln e scambio con Nico Gonzalez

La Juve torna a guardare in casa Atalanta con vivo interesse ed in tal senso può arrivare proprio da lì il nuovo rinforzo in avanti per Igor Tudor. Pronti 20 milioni, a cui si aggiunge il cartellino di Nico Gonzalez che quest’anno ha deluso fortemente.

Per i bianconeri l’attenzione è in maniera del tutto inevitabile concentrata sul campo, dal momento che come ribadito più volte anche da Igor Tudor il Mondiale per Club non rappresenta semplicemente una passerella per questa squadra. Ancor di più dopo le delusioni dell’ultimo campionato, con la squadra che soffrendo enormemente è riuscita a centrare la qualificazione in Champions League. In tal senso, a prescindere dal lavoro che dovrà fare il tecnico, la priorità in casa Juventus è quella di inserire in questa squadra dei rinforzi di alto profilo.

In particolar modo l’attacco rappresenta un tema del tutto centrale. Dusan Vlahovic non ha convinto, mentre per Kolo Muani non si può dare ancora per scontato la sua permanenza. In tal senso, la Juve sta lavorando su più tavoli. Sicuramente Victor Osimhen e Viktor Gyokeres, ma anche altri profili. In tal senso, a quanto pare i bianconeri hanno rimesso gli occhi in maniera importante in casa Atalanta. E la formula per convincere gli orobici a cedere un’altra stella alla Juventus dopo Koopmeiners è il cartellino di Nico Gonzalez. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Juve, nuovo attaccante dall’Atalanta: svolta con lo scambio

Mentre Comolli è già finito al centro della bufera, il massimo dirigente della Juventus non può concedersi distrazioni rispetto ai rinforzi di cui ha bisogno questa squadra. In tal senso, arrivano delle notizie significative e che possono rappresentare una svolta significativa. Stando a quanto raccontato da Radio Radio, infatti, attenzione a questa trattativa con la Dea. A quanto pare, infatti, la Juve è tornata alla carica con forza per Ademola Lookman, che continua ad aspettare la possibilità di approdare in una big.

Gli orobici valutano il nigeriano una cifra che si avvicina ai 60 milioni di euro. Una cifra decisamente alta per la Juventus, che valuta dunque di inserire un vecchio pallino dell’Atalanta. Si tratta di Nico Gonzalez, che quest’anno ha deluso ma che resta un calciatore di assoluto valore. Ha segnato 5 gol in stagione tra tutte le competizioni e ci si aspettava sicuramente di più soprattutto considerando i circa 30 milioni di euro spesi per acquistarlo dalla Fiorentina.

Lookman è un calciatore che, ovviamente, piace e tanto ad Igor Tudor, dal momento che nel 3-4-2-1 potrebbe ricoprire più ruoli e portare in dote alla Juve tanti gol e tanti assist. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.