Xavi Simons in Serie A: arriva con lo sconto

Novità di calciomercato importante per quanto riguarda l’olandese. Potrebbe lasciare il Lipsia ad un prezzo inferiore rispetto a quello previsto

Il Mondiale per Club deve ancora entrare nel clou e il calciomercato entrerà nel vivo solamente dopo la fine della competizione americana. Uno dei possibili colpi che ci potrà essere in estate è quello di Xavi Simons. Secondo le informazioni di The Athletic, il giocatore avrebbe chiesto al Lipsia una cessione nel prossimo calciomercato per continuare a giocare in Champions League. Una volontà ferrea che potrebbe portare il club tedesco a lasciarlo andare per una cifra inferiore rispetto a quella prevista.

Una situazione che potrebbe cambiare molto e magari aprire le porte ad un suo trasferimento in Serie A nel prossimo calciomercato estivo. Si è sempre parlato di una cifra intorno agli 80 milioni di euro per l’acquisto di Xavi Simons. Ma ora dalla Spagna confermano che il prezzo è pronto a scendere proprio per la volontà dello stesso olandese. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere ancora un po’ prima di avere delle maggiori certezze.

Calciomercato: Xavi Simons in Italia, con chi firma

Xavi Simons è uno dei migliori talenti presenti sul panorama europeo e internazionale. Per questo motivo sono molte le squadre che lo hanno messo nel mirino. Fino a qualche giorno fa un suo approdo nel nostro campionato sembrava essere praticamente impossibile, ma ora la situazione è completamente differente. L’ipotesi è quella di una cessione per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro.

Una situazione che potrebbe portare la Juventus a sondare il terreno per Xavi Simons nel prossimo calciomercato. Per adesso si tratta di una ipotesi tutta da confermare visto che non si hanno certezze. Ma l’olandese vorrebbe continuare a giocare in Champions League e per questo motivo la sua volontà è quella di lasciare il Lipsia entro poco. Un quadro che potrebbe portare i bianconeri a fare un tentativo.

Xavi Simons alla Juventus per il momento è una suggestione più che un qualcosa di concreto. Non ci sono stati contatti diretti e i bianconeri al momento pensano al Mondiale per Club. Nei prossimi giorni si inizierà a guardare anche al calciomercato e l’olandese potrebbe essere il nome giusto per alzare la qualità della rosa. Vedremo se Xavi Simons potrà davvero vestire la maglia della Juventus oppure la spunteranno i club esteri.