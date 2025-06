Skriniar al posto di Gatti: colpo di scena Juve

Il difensore ex Inter e PSG potrebbe fare ritorno in Serie A. Proposto ad una big: la situazione potrebbe decollare

Gli occhi dei tifosi di Inter e Juventus sono puntati sul Mondiale per Club che ha preso il via questa notte, e che nelle prossime ore vedrà anche l’esordio delle due compagini italiane in gara.

Le altre big di Serie A sono invece al lavoro soprattutto sulla prossima di stagione nell’ottica di potenziare le rispettive rose in sede di calciomercato. Lo sa bene soprattutto il Napoli campione d’Italia che per difendere il titolo ed alzare l’asticella anche con la partecipazione Champions si prepara ad incrementare valore e profondità dell’organico a disposizione di Conte. In questo senso sono già stati ufficializzati due colpi come De Bruyne a centrocampo e Marianucci in difesa.

Tantissimi però i profili accostati in queste settimane agli azzurri, tra i quali anche lo juventino Federico Gatti, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto con il club bianconero. Al netto della situazione del centrale italiano ci sarebbe però un altro difensore finito nell’orbita partenopea.

L’ex interista Milan Skriniar sarebbe infatti stato proposto alla squadra di Conte.

Calciomercato, Skriniar proposto al Napoli: idea al posto di Gatti

Ad approfondire la questione difesa ci ha pensato il collega Michele De Blasis, che sul suo profilo X ha tracciato un quadro che coinvolgerebbe per il Napoli anche Skriniar.

Stando a quanto riferito dal giornalista: “Milan Skriniar è stato proposto al Napoli, dopo lo scorso gennaio. Questa volta lo slovacco può abbassarsi lo stipendio per restare in una realtà importante come la squadra di Antonio Conte. Si allontana Federico Gatti”.

Il nome del centrale slovacco potrebbe quindi, in un certo senso, sostituire quello del difensore della Juventus ancora impegnato a sua volta a delineare il proprio destino.

Skriniar nell’ultima annata ha fatto appena 5 apparizioni al PSG prima di trasferirsi momentaneamente al Fenerbahce con cui ha collezionato 23 presenze e tre gol totali.