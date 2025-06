Niente Napoli, Sancho sbarca in Serie A: c’è uno spiraglio

Sancho è pronto per vivere una nuova avventura in Serie A. Intreccio decisivo nel campionato italiano: ecco lo spiraglio per firmare con una big

Saranno giorni intensi per conoscere la futura destinazione di Sancho. Il talentuoso giocatore inglese non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in vista della prossima stagione: spunta l’intreccio decisivo.

La dirigenza partenopea è al lavoro per incrementare il tasso tecnico del Napoli. Sancho è uno degli obiettivi di mercato per il ds Manna che vorrebbe accontentare subito Antonio Conte. Una voglia pazzesca per continuare a scrivere la storia a livello internazionale: il talento inglese ha vissuto momenti terribili, ma poi si è rilanciato con i Blues vincendo la Conference League segnando anche in finale. Ora dovrà prendere la migliore decisione in ottica futura per ambire a grandi palcoscenici in Serie A.

Calciomercato, sprint per Sancho: ecco la soluzione immediata in Serie A

Saranno giorni intensi per conoscere così la sua prossima squadra per continuare la sua eccellente carriera. Dopo la parentesi in prestito al Chelsea, le big italiane sono al lavoro per puntellare le rispettive rose.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Jadon Sancho è finito nel mirino anche del Milan dopo essere stato accostato al Napoli. L’esterno offensivo inglese ha vissuto un’avventura in prestito al Chelsea, ma ora è tornato al Manchester United in attesa di una nuova chiamata entusiasmante in vista della prossima stagione.

Una voglia immensa per mettersi subito in discussione nel campionato italiano: la dirigenza rossonera vorrebbe anticipare così il presidente De Laurentiis che non ha intenzione di badare a spese in estate. La Serie A resta un’opzione interessante per il calciatore inglese che vuole ambire sempre a grandi palcoscenici.

Novità importanti per conoscere così la sua prossima squadra: il Milan ha intenzione di regalare nuovi innesti di qualità a Max Allegri che tornerà alla guida dei rossoneri dopo tanti anni. Un intreccio decisivo per continuare a sondare il terreno per il futuro di Sancho. Il talento inglese è stato accostato a lungo anche al Napoli che è sempre alla ricerca di validi profili per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca: ecco la mossa a sorpresa per il futuro. La nuova destinazione in Serie A per sognare in grande.