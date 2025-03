Sancho firma in Serie A: ritrova un suo ex compagno

Sancho continua a sognare il campionato italiano dopo essere stato vicino alla Juventus. Spunta un nuovo top club italiano: la svolta a sorpresa

L’esterno offensivo inglese non vede l’ora di sposare un nuovo progetto interessante in vista della prossima stagione. Ecco la firma possibile nel campionato italiano: l’allenatore lo vuole a tutti i costi, può ritrovare subito il suo ex compagno.

Sancho sarebbe dovuto diventare il nuovo Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United. Il talento inglese ha deluso le aspettative, ma c’è ancora tempo per svoltare. Il suo profilo piace molto ai top club della Serie A per arrivare subito alla svolta definitiva dell’affare: ormai ci siamo per sognare in grande, spunta una nuova squadra sulle sue tracce.

Sancho sbarca in Italia: la sua prossima destinazione

Saranno giorni decisivi per programmare la prossima stagione. Una campagna acquisti di livello internazionale per le big italiane che vogliono competere anche in Europa. Ecco la nuova squadra di Sancho: conosciamo subito i dettagli.

Jadon Sancho è pronto a sbarcare definitivamente in Serie A. L’esterno offensivo del Chelsea, con un passato al Borussia Dortmund e al Manchester United, è stato accostato a Juventus e Roma: nelle ultime ore c’è stato un nuovo interessamento del top club italiano. Come riportato dal portale todofichajes.com il Napoli è pronto a portare avanti i contatti per il talentuoso attaccante inglese: c’è solo un ostacolo rappresentato dal suo stipendio altissimo.

Il club partenopeo è sempre alla ricerca di un valido sostituto di Kvara, passato a gennaio al PSG. Sancho è stato accostato già in passato alle big della Serie A: ora può cambiare subito il suo futuro per vestire la maglia azzurra. Conte lo vorrebbe a tutti i costi per incrementare il tasso tecnico del reparto offensivo del Napoli.

Una nuova mossa a sorpresa per anticipare la folta concorrenza sull’attaccante inglese. Può subito dire addio al Chelsea per iniziare una nuova avventura in Serie A: è arrivata l’ora per conoscere da vicino il campionato italiano. Il ds Manna cercherà di accontentare l’allenatore azzurro per blindarlo almeno fino alla prossima stagione. Conte è molto ambito da Juventus e Milan che vogliono rivoluzionare ancora una volta la guida tecnica in estate. Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese: arriverà anche l’addio a titolo definitivo per Victor Osimhen.