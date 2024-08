Sancho, telenovela finita: UFFICIALE il trasferimento al Chelsea di Maresca dal Manchester United. L’ex obiettivo della Juventus rimane in Premier League

Si è conclusa nell’ultimo giorno di calciomercato anche la ‘telenovela’ Jadon Sancho. L’esterno inglese, a lungo trattato dalla Juventus, è ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea.

È arrivato l’annuncio ufficiale dei ‘Blues’, che hanno comunicato l’acquisto dell’ex Borussia Dortmund in prestito con obbligo di riscatto. “Il Chelsea è lieto di annunciare che Jadon Sancho arriva in prestito al club dal Manchester United, con l’obbligo per i Blues di acquistare a titolo definitivo il nazionale inglese la prossima estate”, si legge nella nota del club inglese. Il classe 2000 riparte così dal Chelsea di Enzo Maresca.