Milan, Kean e non solo: nuovo attaccante dal Sud America

Il Milan continua a lavorare in maniera importante per l’attacco ed in tal senso arrivano notizie importanti e significative. Oltre a Moise Kean, i rossoneri si stanno muovendo anche per un altro grande attaccante sudamericano. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Per i rossoneri la situazione in relazione al reparto avanzato è in continuo divenire. A quanto pare, infatti, Massimiliano Allegri, nonostante la presenza di Santiago Gimenez, ha chiesto comunque due attaccanti. In primis un profilo capace di caricarsi la squadra sulle spalle a suon di gol e di sportellate da dare ai difensori. E poi un calciatore esperto, che accetti il ruolo di comprimario e che sappia come fare la differenza quando chiamato in causa. Insomma, si tratta di grandi manovre per niente facili da condurre in porto con risorse economiche limitate.

Fino a questo momento, infatti, dal suo arrivo a gennaio, il messicano non ha per niente convinto. Con i soldi della cessione di Reijnders ed un possibile scambio con la Juventus all’orizzonte, per il Milan ci sono adesso le condizioni per sognare in grande. Proprio per questo motivo, stando a quanto raccontato da Sportmediaset, i rossoneri hanno messo nel mirino proprio Moise Kean, nel cui contratto con la Fiorentina c’è una clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Ma attenzione anche a questa pista che porta direttamente in Sud America.

Milan, nuovo attaccante dal Sud America: altro bomber per Allegri

Come è noto, Massimiliano Allegri per vincere ha sempre puntato tanto su attaccanti prolifici e capaci di giocare, allo stesso tempo, con i compagni di reparto. Favorendo anche gli inserimenti dei centrocampisti. In tal senso, adesso emerge un nuovo profilo che può essere perfetto per lui. Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, il Milan ha messo nel mirino Jhon Duran, bomber colombiano in forza all’Al-Nassr, che lo ha prelevato dall’Aston Villa pochi mesi fa per circa 80 milioni di euro.

I sauditi però sono profondamente insoddisfatti per il comportamento tenuto dal calciatore e per questo motivo hanno aperto ad una cessione in prestito, magari con diritto di riscatto. Il Milan è interessato, ma ovviamente il grande ostacolo è rappresentato dall’ingaggio da 10 milioni di euro annui che percepisce. L’Al-Nassr, da questo punto di vista, sa che a prescindere dovrà contribuire al pagamento dello stesso.

In stagione, con la maglia dell’Aston Villa per i primi sei mesi e con quella dei sauditi nei successivi, ha totalizzato 24 gol a conferma delle sue qualità. Jhon Duran è un classe 2003 ed oltre al Milan, a quanto pare, ci sono anche la Roma ed il Napoli.