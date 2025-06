Milan-Juve, lo scambio mette tutti d’accordo: scelta già fatta

Tanti affari tra bianconeri e rossoneri. Ecco svelato quale sarebbe lo scambio più conveniente per tutti nella prossima sessione estiva

Mentre la Juventus è impegnata nel Mondiale per Club con l’esordio alle porte contro l’Al-Ain, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a ricostruire a partire proprio dal lavoro dell’ex allenatore bianconero.

Strade diverse in questo momento per due nobili del calcio italiano in cerca di rilancio, ma stesso identico obiettivo. I bianconeri stanno rifondando a partire dalla dirigenza nel segno della continuità in campo con Tudor e passando dal Mondiale in corso di svolgimento negli USA prima di concentrarsi al 100% sul mercato.

Dall’altra parte i rossoneri hanno da cancellare un’annata di errori e scelte sbagliate passata anche da due allenatori, Fonseca e Conceiçao, che proprio non hanno fatto breccia.

Intanto grossi aiuti per entrambe potrebbero arrivare proprio dalla prossima sessione estiva di calciomercato, che consentirà sia al Milan che alla Juve di trovare volti nuovi da cui ripartire. Non è peraltro da escludere che gli interessi delle due squadre possano anche incrociarsi con possibili affari da esplorare.

Calciomercato, scambio tra Milan e Juventus: scelto Theo Hernandez-Vlahovic

Tanti gli affari già fatti nel recente passato tra Milan e Juventus, e altrettanti potrebbero nascere nel prossimo futuro. In questo senso abbiamo chiesto ai nostri followers su X quale trattativa potrebbe accontentare tutti.

Ecco l’esito del sondaggio proposto dalla redazione di Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 #Calciomercato, tanti affari tra #Juventus e #Milan: quale sarebbe lo scambio più conveniente per tutti ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 17, 2025

Quale scambio sarebbe più conveniente per tutti? Con un nettissimo 61% a trionfare è il cambio di maglia che vedrebbe coinvolti Theo Hernandez da una parte e Dusan Vlahovic dall’altra. Uno scambio tra due calciatori in cerca di rilancio che potrebbe essere un affare per tutte le parti in causa.

Vlahovic ha un contratto particolare e pesante in scadenza tra un anno mentre Theo appare a fine corsa dopo i migliori anni trascorsi al Milan. Oltre a questa eventuale trattativa restano molto più lontani affari come Cambiaso-Hernandez e Tomori-Vlahovic.