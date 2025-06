Juventus, prezzo alto e concorrenza: il punto su Wesley | CM.IT

In panchina per tutta la gara nella vittoria del Flamengo per 2-0 contro l’Espérance di Tunisi, Wesley rimane uno dei profili maggiormente apprezzati sul mercato. Vicinissimo all’Atalanta la scorsa estate, quando l’affare saltò solamente perché il club carioca non voleva liberarlo prima della Coppa Libertadores, l’esterno destro è nel mirino di numerosi club europei.

In Italia, mesi fa si è parlato di un interessamento del Milan, mentre sono di queste ore le indiscrezioni che parlano di un monitoraggio scrupoloso da parte della Juventus durante il Mondiale per Club. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato di una valutazione di 20 milioni di euro, ma il prezzo del 21enne brasiliano è decisamente più alto.

Juventus su Wesley: concorrenza forte e prezzo alle stelle

Facendo un passo indietro, occorre ricordare che lo scorso maggio il giocatore è stato al centro di una trattativa ufficiale tra Fla e Manchester City sulla base di almeno 30-35 milioni di euro. Wesley è stato davvero vicino ai Citizens, ma la dirigenza rubronegra ha sempre ribadito di non aver alcuna intenzione di vendere il calciatore prima del Mondiale per Club, nella speranza che la rassegna iridata possa rappresentare una vetrina importante per sperare in un’asta a cifre addirittura più alte.

Pep Guardiola resta un grande estimatore del calciatore, ma sta vagliando anche altre piste, a partire da quella che conduce a Tino Livramento del Newcastle. Proprio i bianconeri, insieme ad Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United, restano vigili su Wesley.

In passato, il Flamengo ha già rifiutato offerte da 15 milioni più bonus (Aston Villa) e da 25 milioni (dallo Zenit), segno evidente che i 20 milioni di cui parla la stampa italiana non basterebbero per arrivare a dama. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, inoltre, al momento non si registrano contatti formali della Juve con i brasiliani e con l’entourage del ragazzo.