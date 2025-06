Dalla Roma alla Juventus, l’annuncio in diretta. Yildiz col nuovo bomber

Le ultime sul futuro del club bianconero. Il punto della situazione tra mercato e dirigenti: ecco come si sta muovendo la Vecchia Signora

I nuovi accordi con l’Adidas, che permetteranno di incassare 40 milioni di euro all’anno fino al 2038, e la partecipazione al Mondiale per Club, fanno guardare la Juventus al futuro con estremo ottimismo.

I bianconeri stanno così programmando il prossimo calciomercato, sognando in grande. ServirĂ innanzitutto mettere le mani su un grande bomber, con l’addio di Dusan Vlahovic sempre piĂą probabile. Non è un segreto che la Juventus voglia regalarsi un centravanti importante e il profilo di Gyokeres è in cima alla lista, nonostante l’interesse concreto da parte dell’Arsenal.

“La cessione di Vlahovic è chiaramente fondamentale per monitizzare – afferma Giorgio Musso a TiAmo Calciomercato, programma YouTube di Calciomercato -, per poi dare l’assalto al nuovo bomber. Ancora però nessuno si è fatto avanti concretamente per il serbo. L’ex Fiorentina piace al Milan e ad alcuni club de LaLiga, ma nessuna trattativa avviata. La Juve nel frattempo sta sondando diversi nomi per il reparto offensivo. Oltre a Gyokeres, attenzione a Jonathan David, pista non ancora tramontata”.

In questi giorni si sta, inoltre, parlando tanto del possibile colpo Victor Osimhen, un profilo che però era cerchiato in rosso soprattutto dalla vecchia dirigenza. Era Cristiano Giuntoli che lo aveva messo in cima alla lista dei desideri.

Juventus, si riparte da Yildiz: il punto sul rinnovo

L’attacco della Juventus, dunque, sarĂ rafforzato da un grande centravanti. ServirĂ tempo per capirĂ chi sarĂ , ma di certo giocherĂ al fianco di Yildiz.Â

I bianconeri vogliono, infatti, blindare il turco: “C’è Jorge Mendes dietro al giocatore, serve migliorare il suo contratto – prosegue Giorgio Musso -. La Juve vuole blindarlo e ci sono i soldi per farlo. E’ il talento da cui vuole ripartire il club bianconero. Anche la proprietĂ vuole arrivare a dama, mettendolo al centro del progetto, con un nuovo contratto piĂą ricco fino al 2030.

Si affronta infine anche il discorso legato al nuovo Direttore sportivo: “C’è un nome che risulta libero ed è quello di Ghisolfi dopo il divorzio con la Roma. Comolli lo conosce benissimo, è un profilo che può rientrare, così come Javier Ribalta. Tutto lascia intendere – viste le tempistiche – che il futuro Ds sia ancora sotto contratto con un’altra squadra. Non sono ovviamente escluse sorprese. Verosimilmente ne sapremo di piĂą dopo il 30 giugno”