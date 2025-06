“Accordo verbale”: la Juventus lo prende con 25 milioni

Intesa con il club proprietario del cartellino del classe ’99. Ecco tutti i dettagli

Il calciomercato della Juve partirà a breve. Importante se non decisivo il faccia a faccia tra Comolli e Vlahovic negli Stati Uniti: l’addio del serbo sbloccherebbe il fronte attacco. I ‘sogni’ si chiamano Gyokeres e Osimhen, ma nelle ultime ore ha preso consistenza il nome di Emegha dello Strasburgo. Ma qualcosa di rilevante dovrebbe accadere pure in altri reparti.

Attenzione anche a quello dei portieri: Perin medita l’addio, con il Milan sullo sfondo, mentre Di Gregorio è molto apprezzato in Inghilterra. Se dovesse arrivare una proposta rilevante dalla Premier, il portiere cresciuto nell’Inter potrebbe fare le valigie dopo una sola stagione. Del resto nessun calciatore della rosa di Tudor, forse neanche Yildiz, è incedibile.

A proposito di portiere e di Juventus, ‘Football Insider’ inserisce i bianconeri nella corsa al cartellino di Djordje Petkovic, uno dei tanti portieri di proprietà del Chelsea. Enzo Maresca vuole un big tra i pali, l’obiettivo era e rimane ancora Maignan del Milan. Questo vuol dire che Petkovic, tornato a Londra dopo la positiva esperienza in prestito allo Strasburgo, non ha alcuna chance di trovare spazio coi ‘Blues’.

Accordo verbale tra Petkovic e il Chelsea: non c’è solo la Juve

Non a caso la stessa fonte parla dell’esistenza di un accordo verbale tra il 25enne serbo e il club inglese: il portiere ex New England potrebbe lasciare il Chelsea qualora giungesse una proposta da 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro.

La Juventus sarebbe interessata a Petkovic, ma ovviamente non è l’unica società sulle tracce del classe ’99 compagno di Nazionale del sopracitato Vlahovic. La fonte britannica cita Aston Villa e Bayer Leverkusen come altri potenziali acquirenti del cartellino del portiere, che con i vincitori dell’ultima Conference League ha ancora altri cinque anni di contratto.