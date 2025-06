Theo Hernandez alla Juve: “Due giocatori al Milan”

Il terzino francese resta in uscita dai rossoneri, che potrebbero imbastire un affare con la Juventus coinvolgendo altri giocatori

Un contratto in scadenza nel giugno 2026 e un rinnovo che oramai appare come pura utopia. Le strade del Milan e di Theo Hernandez sembrano destinate sempre più a separarsi.

Il giocatore francese resta in uscita in casa rossonera: il Milan ha provato prima a cederlo in Arabia Saudita, poi all’Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno alzato la precedente offerta, ma non è bastato. Ora la pista che porta all’Atletico sembra essersi notevolmente raffreddata, ma potrebbe spuntare una nuova pretendente, stavolta in Serie A: la Juventus.

Juventus, offerto Nico Gonzalez al Milan

Come riferito infatti da Luca Momblano a ‘Juventibus’, il club bianconero e il Milan potrebbero imbastire un affare che coinvolge il terzino, ma non solo.

Al Milan infatti ci sono nomi della rosa bianconera che piacciono tanto. In primis Andrea Cambiaso, nome fatto da Massimiliano Allegri, che sarebbe ben felice di avere in rosa il nazionale azzurro. Possibile quindi che possa essere imbastito uno scambio che coinvolga i due giocatori, anche se le valutazioni fatte dai club sono diverse, viste anche le differenze contrattuali. “Non so se ci sia una mossa strategica del Milan che deve risolvere il problema Theo. Ad Allegri interessa Cambiaso. Vlahovic è un nome venuto fuori, al momento ci sono contatti con lui da parte del Milan, ma non con la Juventus. Su Cambiaso non so se in casa Milan stiano pensando di risolvere due problemi in uno: Theo resterebbe in Italia, ma il Milan prenderebbe un giocatore che vuole Allegri, che pesa tanto nelle decisioni” ha affermato Momblano.

Un altro giocatore bianconero però sarebbe stato offerto al Milan, anche se non è chiaro se come affare a sé o se in un possibile scambio con Theo Hernandez. “So che la Juventus ha offerto al Milan Nico Gonzalez. Non ho ancora ben chiara la dinamica dell’affare, ma l’offerta è stata fatta” ha sottolineato il giornalista.