Juventus, Vlahovic ai saluti: nome nuovo dalla Francia per l’erede

In casa Juventus viaggia verso l’addio Dusan Vlahovic, corteggiato anche dal Milan in Serie A. La sua sostituzione è sicuramente un tema per i bianconeri ed ora emerge un nome nuovo che arriva direttamente dalla Francia.

Ci si aspettava sicuramente di più dall’esperienza di Dusan Vlahovic in bianconero. Le cose, però, non sono andate come da aspettative, dal momento che ha spesso deluso. Sicuramente nella gestione di Massimiliano Allegri, ma con Thiago Motta le cose poi sono andate anche peggio. A conferma del fatto che il problema non era il tecnico toscano, che anzi ha una grande stima nei confronti dell’ex Fiorentina a tal punto da averlo richiesto anche in questa sua seconda avventura al Milan. Chiaramente, però, andrà trovato un sostituto.

Il grande sogno, da questo punto di vista, è rappresentato da Victor Osimhen, ma il Napoli chiede la Luna per lasciar partire il nigeriano. Ricordiamo, infatti, che in Serie A non vale la clausola rescissoria. Anche per Gyokeres la strada è nettamente in salita ed ora emerge un nuovo profilo che arriva direttamente dalla Francia e che risulta essere sicuramente più accessibile per quelle che sono le finanze della Juventus. Può essere dunque questo l’erede di Vlahovic nella squadra che sta nascendo e che sarà affidata alle mani di Igor Tudor.

Juventus, nome nuovo dalla Francia per l’attacco: occhi in casa Nizza

Per l’addio di Dusan Vlahovic è esplosa oggi la notizia del possibile scambio con Theo Hernandez. Ma ovviamente, complice anche la centralità di questo ruolo, i tifosi della Juventus sono desiderosi di conoscere quale sarà il nuovo terminale offensivo della squadra. In tal senso, stando a quanto raccontato da JuveFC, i bianconeri hanno messo gli occhi su Evann Guessand, bomber ivoriano nato ad Ajaccio e quindi francese attualmente in forza al Nizza e che sta avendo una crescita esponenziale.

Classe 2001, è il prototipo del centravanti moderno dal momento che, oltre a segnare con una certa continuità, sa anche legare molto bene il gioco ed i reparti. Ha un fisico imponente ed anche delle ottime doti tecniche, che lo rendono un profilo di estremo interesse. Oltre a quello della Juventus, però, per Guessand va registrato l’interesse anche di club inglesi. A partire dal Brighton fino ad arrivare al Wolverhampton.

Il Nizza, per lasciarlo partire, potrebbe arrivare a chiedere, sfruttando il fatto che il bomber ha tanti estimatori, una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Nell’ultima stagione ha messo a segno, tra tutte le competizioni, 13 gol ma ha fornito anche 10 assist per i compagni. A conferma di quanto si sa rendere prezioso anche come rifinitore e non solo come finalizzatore.