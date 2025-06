Intossicazione e squadra in ospedale: rinviata la prossima partita

Sintomi di nausea e vomito durante il ritorno a casa della squadra: allenamento annullato, chiesto lo slittamento della prossima gara

La Sampdoria fa suo il primo round del playout di Serie B contro la Salernitana, con il 2-0 di Marassi in favore dei blucerchiati firmato dalla reti di Meulensteen e Curto.

La squadra di Evani dopo la gara d’andata compie così un deciso passo avanti verso la permanenza in cadetteria, ma c’è un nuovo colpo di scena che potrebbe rimescolare le carte dopo l’infinità querelle giudiziaria che ha sconvolto il campionato di Serie B.

A farne le spese la Salernitana, con diversi giocatori della formazione campana vittime di un’intossicazione alimentare nel post gara dell’incrocio del ‘Ferraris’ di domenica sera.

Playout Serie B, intossicazione per la Salernitana: chiesto il rinvio del ritorno con la Sampdoria

Come scrive infatti l’agenzia ‘Ansa’, ben 14 calciatori della Salernitana hanno accusato un malessere durante il volo di ritorno da Genova verso Salerno dopo la sconfitta contro la Sampdoria.

Si sospetta un’intossicazione alimentare che ha causato forti sintomi di nausea e vomito ai giocatori granata, costringendoli al ricovero in ospedale per degli accertamenti una volta atterrati in Campania. Successivamente il malessere è stato accusato anche da altri due tesserati. Una delle ipotesi che ha scatenato l’intossicazione sarebbe da ricondursi al riso mangiato a pranzo prima della partita. La polizia – come aggiunge ‘Ansa’ – ha raccolto tutte le dichiarazioni del caso da parte della Salernitana e adesso sarebbe pronta ad avviare degli accertamenti sull’accaduto.

Intanto la surreale situazione potrebbe portare al rinvio della gara di ritorno. La Salernitana, considerando le conseguenze delle ultime ore, ha annullato l’allenamento odierno e chiesto lo slittamento del return match dell’Arechi in programma venerdì sera. Si attendono novità in merito anche su questo punto, con la seconda sfida dei playout che potrebbe slittare di almeno un giorno.