DIRETTA Playout Serie B, Sampdoria-Salernitana: segui la cronaca LIVE

Dopo le lunghe vicissitudini giuridiche, blucerchiati e campani si giocano la permanenza in cadetteria

Nel giorno d’inizio del Mondiale per Club, in Italia si gioca una delle partite più importanti e più discusse della stagione: Sampdoria-Salernitana. Archiviate i lavori giuridici che hanno portato alla penalizzazione del Brescia e al ripescaggio dei blucerchiati per i playout, liguri e campani disputano oggi il primo round per giocarsi la permanenza in Serie B.

Per i padroni di casa sarà molto importante cercare la vittoria a Marassi visto che, grazie al miglior posizionamento in classifica, in caso di parità complessiva tra andata e ritorno manterrebbero la categoria. Complici le numerose assenze, mister Evani ha convocato per la prima volta i giovani dell’Academy Lorenzo Malanca (maglia numero 31) e Lorenzo Paratici (maglia numero 30).

Nella Salernitana, Pasquale Marino ha tutti gli effettivi a disposizione, eccezion fatta per Braaf e Wlodarczyk, Zuccon è invece pienamente recuperato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Sampdoria-Salernitana

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Benedetti, Ioannou; Sibilli, Coda. All: Evani

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza, Caligara, Tongya; Simy. All: Marino

Arbitro: la delicata sfida di questa sera è stata affidata ad Aureliano, fischietto della sezione di Bologna