Gyokeres alla Juventus: le cifre che chiudono il cerchio

Bianconeri a caccia di una punta, il sogno è chiudere per lo svedese: le cifre parlano chiaro

Impegnata al Mondiale per Club, la Juventus oltre che pensare al campo sta lavorando anche al mercato. Un compito in particolare che spetta a Damien Comolli, nuovo dirigente bianconero.

In particolare al centro c’è la questione attaccante. Con Dusan Vlahovic sul piede di partenza (c’è in programma un faccia a faccia con la dirigenza) e con Kolo Muani bianconero per il Mondiale per Club, ma non è detto che possa restarlo anche dopo, serve necessariamente l’acquisto di una prima punta. Diversi sono i nomi valutati dalla dirigenza bianconera, qualcuno che rappresenta un vero e proprio sogno per ambiente e tifosi.

Juventus, scelto Gyokeres per l’attacco

Proprio su questo tema abbiamo deciso, attraverso il nostro account X, di proporre un sondaggio chiedendo quale sarebbe per la Juventus il bomber ideale da regalare ad Igor Tudor.

E il sondaggio ha mostrato un chiaro vincitore, Viktor Gyokeres, scelto dal 45,6% dei votanti. Lo svedese è corteggiato da tantissimi top club europei. Ruben Amorim lo rivorrebbe al Manchester United, ma non solo. La richiesta dello Sporting CP è elevatissima e i costi sono molto alti, ma il parere dei tifosi è chiaro.

Secondo posto per Victor Osimhen, scelto dal 28,7%. Il nigeriano ha concluso la stagione in Turchia con la vittoria di campionato e coppa nazionale con il Galatasaray: resta in uscita dal Napoli, ma è chiaro che gli azzurri vorrebbero evitare di cederlo ai bianconeri e rafforzare una diretta concorrente. Molto più indietro le altre opzioni. 16,2% di voti per Mateo Retegui, capocannoniere dell’ultimo campionato, mentre Darwin Nunez ha ottenuto il 9,6% di voti. L’uruguayano è in uscita dal Liverpool e per lui, in Italia, si è parlato anche di Milan e Napoli.