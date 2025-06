Dall’Inter al Napoli: il centrale arriva dall’Arabia

I nerazzurri e i partenopei hanno un obiettivo in comune e sono pronti a sfidarsi per acquistare il calciatore durante il calciomercato estivo

Il Napoli e l’Inter sono pronti a sfidarsi nuovamente, ma questa volta non in campo. I due club dovrebbero darsi battaglia per un obiettivo sul calciomercato. Secondo le informazioni di As, il calciatore interessa ad entrambe le compagini e vedremo solo nelle prossime settimane chi la spunterà.

In questo momento il Napoli sembra avere un leggero vantaggio sull’Inter, ma sappiamo come il calciomercato è ricco di sorprese e i sorpassi possono esserci anche all’ultimo istante. La corsa certa sembra essere rappresentata dal fatto che entrambe le compagini hanno un obiettivo comune di calciomercato e a questo punto non è da escludere che presto si possa decidere di accelerare per chiudere l’operazione e andare a strappare il giocatore alla concorrenza. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Calciomercato: Inter e Napoli si sfidano, le ultime

Secondo le informazioni di AS, il Napoli e l’Inter sarebbero sulle tracce di Laporte per rinforzare la difesa nel prossimo calciomercato e vedremo cosa succederà in futuro. I partenopei hanno un vantaggio chiaro sui nerazzurri visto che il club meneghino non ha alcuna intenzione di puntare sui calciatori over 30. Ma si tratta di una possibilità da seguire con attenzione perché si tratta di un giocatore di assoluto livello e di un profilo che alzerà sicuramente la qualità e l’esperienza della rosa della squadra di Chivu.

Da parte di Laporte c’è la massima disponibilità a ritornare in Europa dopo la sua esperienza in Arabia e il calciomercato estivo sembra essere l’occasione giusta. Resta da capire se Inter e Napoli decideranno davvero di andare ad affondare il colpo per regalarsi un rinforzo come il giocatore spagnolo.

Mercato: Laporte un obiettivo di Inter e Napoli

