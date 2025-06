Calhanoglu via dall’Inter: 50 milioni per l’erede col super scambio

Il turco potrebbe salutare in estate e la dirigenza nerazzurra ha già individuato il sostituto, ma il prezzo è alto: la chiave può essere lo scambio

Il calciomercato comincia a entrare pian piano nel vivo nonostante la chiusura della finestra straordinaria di inizio giugno e l’apertura che ancora non è ufficiale ma lo sarà dal primo luglio. Due mesi che saranno molto intensi per tutti, ma che ovviamente sono già iniziati con i primi colpi in giro per l’Europa. Tra le società più attive in Europa il Liverpool, il Real Madrid e ovviamente il Manchester City che si è già scatenato. In Italia Modric-Milan, ancora da ufficializzare, De Bruyne-Napoli e in prospettiva Baturina-Como. Colpo comunque molto costoso.

L’Inter non ha ancora acquistato nessuno in questi giorni, ma in realtà due colpi li aveva già messi a segno: Sucic qualche mese fa, Luis Henrique qualche settimana fa. La pista che può scaldarsi al momento è soprattutto in uscita, ovvero Calhanoglu e il Galatasaray. Il turco arriva da una stagione non particolarmente brillante soprattutto per qualche infortunio di troppo e la carta d’identità dice già 31 anni. Nella testa della dirigenza dell’Inter c’è l’idea di trovare al più presto l’erede, anche se l’ex Milan e Bayer dovesse restare. Ma in caso di addio servirebbe un giocatore già prontissimo, come può essere Nicolò Rovella.

Il centrocampista della Lazio piace molto ai nerazzurri, è il pezzo pregiato di Lotito che lo valuta circa 50 milioni che è l’ammontare della clausola rescissoria inserita nell’accordo che entrerà in vigore dal primo luglio. Ovvero in seguito al riscatto obbligatorio (17 milioni) dopo i due anni di prestito dalla Juve. La società biancoceleste storicamente non vende mai i suoi gioielli, lo fa solo quando sono gli stessi calciatori a chiederlo. Ma il bisogno di adattarsi alle esigenze di Sarri e l’assenza degli introiti delle coppe il prossimo anno, potrebbe cambiare qualche carta. E addirittura si parla di un super scambio con l’Inter.

Inter, suggestione scambio con la Lazio: sul piatto Frattesi e Rovella

Nicolò Rovella è uno dei nomi che più piace e interessa all’Inter per il centrocampo del futuro, viene da due anni importanti e sarebbe il vertice basso perfetto. E può ancora crescere in una piazza come quella nerazzurra. A Sarri, non da ora, piace moltissimo Davide Frattesi che sarebbe la pedina ideale nel centrocampo del suo 4-3-3. Lo stesso tecnico lo aveva già chiesto a più riprese, prima che arrivasse l’Inter con le sue risorse economiche impareggiabili per Lotito.

Come riporta ‘Il Messaggero’, la possibilità di uno scambio tra i due giocatori starebbe facendo vacillare per la prima volta la Lazio. E lo stesso vale per Sarri, che lo farà presente al ds Fabiani nell’incontro previsto a breve. Il club biancoceleste ritiene Rovella incedibile e il calciatore è legatissimo alla piazza e i tifosi, lo ha dimostrato e ripetuto tantissime volte. Ma con la clausola, o magari anche qualcosina in meno pur di chiudere un affare che può essere vantaggioso per entrambi, va valutato tutto.

Anche se non soprattutto la questione ingaggi. Perché Rovella guadagna meno di 2 milioni all’anno, Frattesi invece 3 più bonus che è una cifra a Formello molto poco esplorata. Lo era per Sarri nella sua prima esperienza e per giocatori come Luis Alberto, Immobile e Milinkovic-Savic. Specialmente in un momento del genere, uno stipendio così non è sostenibile per i biancocelesti. Le questioni tecniche combacerebbero, insomma, quelle economiche molto meno. Rovella rimarrebbe volentieri alla Lazio, Frattesi anche all’Inter con l’arrivo di Chivu che dovrebbe renderlo molto più centrale. E con la possibilità di giocare la Champions e lottare per vincere trofei. Per ora resta una suggestione, ma siamo solo agli albori del mercato.