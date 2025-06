Calciomercato, Morata torna in Serie A: la nuova destinazione

Alvaro Morata è pronto a tornare protagonista in Serie A con una nuova decisione a sorpresa. Spunta la destinazione interessante per la prossima stagione

Novità importanti per conoscere il futuro di Morata. L’attaccante spagnolo ha vissuto gli ultimi mesi con la maglia del Galatasaray, ma ora è pronto a tornare protagonista in Serie A. Una voglia immensa per continuare a sognare in grande: conosciamo così la prossima mossa a sorpresa.

Non finiscono le delusioni in carriera per Alvaro Morata, reo di aver sbagliato un calcio di rigore contro il Portogallo nella finale di Nations League. Rispetto al passato l’attaccante spagnolo ha lavorato molto sulla mente facendosi aiutare dallo psicologo: è riuscito a superare il suo senso di inferiorità durante le numerose sfide affrontate in carriera. Spunta il nuovo intreccio per rivederlo brillare subito in Serie A dopo le avventure con le maglie di Juve e Milan: ecco la verità per il futuro immediato dello spagnolo.

Calciomercato Milan, la nuova squadra di Morata: la verità in Italia

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per farsi trovare pronto già per il ritiro di luglio. Lo spagnolo dovrà prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: conosciamo subito i dettagli per l’affare.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Morata vuole lasciare il Galatasaray già in estate. L’accordo prevedeva il prestito dal Milan al club turco fino al gennaio 2026, ma ora l’attaccante spagnolo può cambiare già aria. In questo caso sarebbe aggregato al ritiro estivo di Max Allegri per poi prendere una decisione definitiva: ci sono tanti club sulle sue tracce.

Morata è voglioso di continuare la sua carriera giocando ancora in Europa, ma l’Italia è pronta ad accoglierlo già nella prossima stagione. Ecco la nuova destinazione in vista della prossima stagione per tornare protagonista dopo gli ultimi mesi vissuti in terra turca: l’attaccante spagnolo vorrebbe così iniziare una nuova avventura nel calcio che conta.

Nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con la nuova delusione in Nazionale: Morata ha fallito il calcio di rigore in finale contro la Nations League durante la lotteria dopo i tempi supplementari. Il suo desiderio è quello di essere ancora protagonista in Serie A: a breve potrebbe esserci l’ufficialità del suo ritorno al Milan per prendere parte al ritiro a disposizione di Max Allegri.