Calciomercato: blitz per Williams, pagano la clausola

L’attaccante spagnolo nella prossima sessione di calciomercato potrebbe lasciare l’Athletic per approdare in una big: ecco tutti i dettagli

Dopo un’altra stagione da protagonista con l’Athletic Bilbao, Nico Williams sembra essere pronto al grande salto. A gennaio si era parlato di un possibile interessamento del Napoli nei confronti dello spagnolo, ma alla fine le richieste del giocatore hanno portato ADL a fare un passo indietro. Ora, però, ci sono delle novità molto importanti tanto che l’agente avrebbe incontrato una squadra per il primo punto della situazione.

Secondo le informazioni di footmercato.net, una big avrebbe avuto un incontro con l’entourage di Nico Williams per capire la fattibilità di questa operazione. Non è da escludere che in futuro ci possa essere anche un summit con l’Athletic Bilbao. Gli spagnoli non sembrano avere delle intenzioni di calciomercato differenti rispetto al passato e quindi sono pronti a ribadire il pagamento della clausola rescissoria che si aggira intorno ai 58 milioni di euro. Una cifra importante che rende non facile un colpo simile.

Mercato: prendono Nico Williams, incontro con l’agente

Nico Williams è pronto al grande salto. Dopo i diversi trasferimenti non avvenuti in passato, lo spagnolo potrebbe nel prossimo calciomercato approdare in una big. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non è da escludere che gli incontri previsti entro la fine giugno possano sbloccare la trattativa e regalare al calciatore la possibilità di andare a disputare una stagione da protagonista per lottare per i titoli.

Il Barcellona si starebbe muovendo con decisione per strappare Nico Williams alla concorrenza nel prossimo calciomercato. I catalani avrebbero già incontrato l’entourage dello spagnolo ribadendo il proprio interesse nei confronti del calciatore. E nelle prossime settimane sarebbe in programma un summit con l’Athletic Bilbao per capire le loro intenzioni. Gli spagnoli non sembrano comunque intenzionati ad abbassare le loro richieste e potrebbero ribadire i 58 milioni di euro della clausola rescissoria.

Per il momento si tratta di una semplice ipotesi. Vedremo se nelle prossime settimane il Barcellona deciderà di affondare il colpo per Nico Williams e anticipare la folta concorrenza nel prossimo calciomercato. La clausola rescissoria di 58 milioni di euro è una cifra importante da sborsare e i catalani dovranno fare qualche cessione importante per sbloccare l’affare. Naturalmente gli iberici spingono per averlo e vedremo se alla fine Nico Williams sarà a disposizione di Flick la prossima stagione.