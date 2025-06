Theo Hernandez condanna il Milan: via libera Juve

I bianconeri puntano ad un laterale sinistro finito anche nel mirino dei rossoneri bloccati però dal terzino francese

Nella rivoluzione attualmente in corso al Milan c’è ancora da definire il futuro di Theo Hernandez, in lista di sbarco da tempo ma senza ancora aver risolto il proprio destino.

Il mancino transalpino ha vissuto l’ennesima annata in calo tra polemiche ed un rendimento lontano dai tempi migliori. La sua avventura a San Siro sembra quindi giunta al capolinea, ma non sono mancate difficoltà per una sua cessione nonostante la predisposizione del club meneghino.

Il Milan nei giorni scorsi aveva persino dato il via libera per l’Al Hilal, che aveva messo sul piatto più di 30 milioni di euro, ma esattamente come a gennaio per il Como c’è stato il rifiuto dell’ex Real Madrid. Theo Hernandez infatti vorrebbe un club importante per cambiare aria, il tutto compatibilmente con una buona offerta economica all’indirizzo del Diavolo.

In questo senso non sono bastate le proposte dell’Atletico Madrid che in questi giorni non è riuscito a raggiungere l’intesa col Milan, prima con un’offerta da 15 milioni e poi con una da 20. In questo quadro la società meneghina era comunque già a caccia di nuovi laterali mancini come Oleksandr Zinchenko sul quale però la concorrenza rischia di aumentare.

Calciomercato, Milan bloccato da Theo Hernandez: anche la Juventus su Zinchenko

Dopo tre anni nel nord di Londra sembra arrivata al capolinea anche la storia di Zinchenko con l’Arsenal e ad approfittarne potrebbero essere proprio le squadre italiane.

Fonti vicine agli agenti hanno informato ‘CaughtOffside’ che il laterale ucraino è ora accostato a club sia della Serie A che della Bundesliga. Nello specifico oltre al Milan, ancora impelagato nella vicenda legata a Theo Hernandez, ci sarebbe anche la Juventus.

Stando alla stessa fonte pare che l’Arsenal possa cedere il calciatore per una cifra che si aggira tra i 10 e i 15 milioni di sterline (tra gli 11,75 e i 17,62 di euro), tuttavia, lo stipendio del giocatore di 5 milioni di sterline potrebbe rivelarsi un ostacolo per alcuni club interessati.

La Juve in questo quadro prova quindi ad inserirsi bruciando sul tempo le squadre di Bundesliga, ma soprattutto il Milan che resta impegnato sul fronte Theo Hernandez.