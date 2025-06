Scambio e cash per Osimhen: Allegri resta a mani vuote

Fanno sul serio per Victor Osimhen: l’intreccio di mercato fa fuori il Milan e fa sorridere il Napoli

Rimane incerto il futuro di Victor Osimhen, corteggiato dalla Juventus fino a qualche settimana fa prima dell’allontanamento di Giuntoli a capo dell’area tecnica dei bianconeri.

L’ex dirigente del Napoli ha lasciato la ‘Vecchia Signora’, che ha rivoluzionato i piani dirigenziali con l’arrivo di Comolli come Direttore generale. Osimhen così è uscito dai radar della Juve e a meno di clamorose sorprese non tornerà a giocare in Italia.

Il nigeriano ha una clausola da 75 milioni di euro, con il Napoli alla ricerca di una sistemazione per il centravanti che di recente ha rifiutato una ricchissima offerta dall’Al-Hilal, la nuova squadra per intenderci di Simone Inzaghi.

Calciomercato Napoli, pressing Liverpool per Osimhen: Chiesa e Nunez nell’affare

Osimhen sembrava a un passo dall’accasarsi nelle fila della squadra saudita, ma ha rifiutato il trasferimento vista la volontà di restare in Europa.

Sull’attaccante classe ’98 restano in lizza le big di Premier League, in particolare il Liverpool come riporta la stampa inglese. Stando a ‘TBR Football’, la società campione d’Inghilterra avrebbe mosso dei passi concreti negli ultimi giorni per Osimhen, parlando con gli agenti del giocatore prima del rifiuto all’Al-Hilal. Dietro il no quindi ai sauditi ci sarebbe il forte interesse del Liverpool, a caccia di un centravanti per la prossima stagione.

Per Osimhen serve la clausola rescissoria da 75 milioni per l’estero, con i ‘Reds’ che potrebbero abbassare la parte cash inserendo due profili graditi al Napoli di De Laurentiis: parliamo di Federico Chiesa e Darwin Nunez, entrambi in uscita da Anfield Road. Per l’ex Juventus, i partenopei anticiperebbero così la concorrenza del Milan di Allegri.