Osimhen dice ancora no, Inzaghi ‘tradisce’ l’Inter: nuovo colpo per l’Al Hilal

Il club arabo ha voglia di rafforzare la squadra anche dopo il Mondiale. Le ultimissime notizie relative al centravanti

Sono ore frenetiche per il calciomercato dell’Al Hilal. Il club arabo dopo aver annunciato Simone Inzaghi vuole continuare a fare le cose in grande. Vincere in Arabia Saudita non basta e ha deciso di rendere ancora più competitiva la squadra per il Mondiale per il Club che sta per iniziare.

I regali scelti da fare all’ex tecnico dell’Inter – non è un segreto – sono (erano) Victor Osimhen e Theo Hernandez. Sul terzino francese non è stata ancora scritta la parola fine sulla trattativa. Il Milan ha dato il proprio via libera all’offerta complessiva da 35 milioni di euro, ma il giocatore preferisce restare in Europa. L’ex Real Madrid flirta da settimane con l’Atletico Madrid e, dunque, non ha alcuna fretta, contrariamente all’Al Hilal, che avrebbe voluto ufficializzare i due colpi a breve, ma che non ha ancora sbloccato nemmeno l’affare Angelino.

Nelle scorse ore sembrava ad un passo il passaggio del nigeriano in Arabia Saudita. Anche in questo caso, nessun problema con il Napoli, con il club pronto a versare nella casse degli azzurri i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Ma il nigeriano ha detto no e ribadito il suo rifiuto anche ieri. L’ex Galatasaray, come Theo Hernandez, preferirebbe continuare a giocare in Europa.

L’Al Hilal cerca il bomber: ecco il nuovo nome per Simone Inzaghi

E’ facile pensare che l’Al Hilal adesso decida di passare immediatamente al piano B, rendendo felice Simone Inzaghi. Guardando in Serie A il nome che può far gola è certamente Dusan Vlahovic, che piace anche al Milan e che la Juventus vorrebbe vendere.

In Italia occhio alle situazioni legate a Retegui e Kean, che troverebbero l’approvazione dell’ex tecnico nerazzurro. Ma attenzione ad un’altra idea, che ad Inzaghi piace particolarmente: stiamo facendo riferimento a Jonathan David. Il calciatore, che ha un contratto in scadenza fra qualche giorno, il prossimo 30 giugno, con il Lille, è un obiettivo dell’Inter, ma anche di Juventus, Napoli e di diversi club inglesi. È un profilo che piace molto e su cui gli arabi vorrebbero lavorare anche dopo il Mondiale.

I soldi dell’Al Hilal possono chiaramente fare saltare il banco. Ci sono, poi, altri due profili che sono legati al mercato italiano e che possono far gol agli arabi, Joshua Zirkzee e Santiago Castro. Entrambi hanno una valutazione sui 40 milioni di euro. L’Al Hilal è pronto a piazzare il colpo, è davvero solo questione di tempo.