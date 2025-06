Openda in Serie A, la Juve non è sola: cosa sta succedendo

Nuovi importanti aggiornamenti sul futuro dell’attaccante del Lipsia, al centro di vivaci indiscrezioni di mercato

Si prospetta un’estate densa di profondi cambiamenti per le big di Serie A. A cominciare dalla Juventus, chiamata a rivitalizzare una squadra ancora piuttosto distante dalle posizioni di vertici, ma non solo. Pur non avendo ancora sciolto le riserve in merito alla scelta del nuovo DS al quale affidare le redini del mercato, la ‘Vecchia Signora’ ha infatti cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

Del resto non sono pochi i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica bianconera che, dal canto suo, non può non tener conto di quelle cessioni da cui sperare di incassare un lauto tesoretto da reinvestire. Ed è proprio per questo che un ruolo determinante nell’economia delle strategie juventine sarà ricoperto dal futuro di Dusan Vlahovic: in caso di partenza del serbo, dovrebbero essere due i nuovi attaccanti in rampa di lancio a cui decidere di dare la caccia. Oltre che per Osimhen, infatti, i bianconeri hanno mosso passi concreti anche per Gyokeres, tenendo vivo il canale con il Psg per Kolo Muani. Ma occhio alle sorprese.

Milan, Juventus e Napoli su Openda: la situazione

A tal proposito, secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, ci sarebbe anche la Juventus nel novero dei club interessati ad Openda. La permanenza del jolly offensivo del Lipsia in terra tedesca non è affatto scontata, motivo per il quale l’entourage del calciatore avrebbe cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo assistito.

Da qui i sondaggi effettuati in tempi e in modi diversi dalla Juve che non vorrebbe farsi trovare impreparata qualora si materializzassero i presupposti per imbastire la trattativa. A tal proposito, oltre ai bianconeri anche Milan e Napoli (restando alle squadre che militano in Serie A) hanno lanciato segnali di apprezzamento all’indirizzo dell’attaccante e del suo entourage.

Contatti esplorativi, sia chiaro, ma comunque sintomatici della volontà delle squadre italiane di non lasciarsi trovare impreparati qualora si aprissero spiragli propizi. La candidatura dei partenopei assume ancor più valore se si prende in esame la caparbietà con la quale gli Azzurri hanno affrontato questo primo scorcio di campagna acquisti, dimostrando con i fatti la chiara intenzione di alzare l’asticella su tutti i fronti. Ad ogni modo ricordiamo come su Openda ci siano da tempo diversi club di Premier League, pronti a battagliare per l’acquisto del gioiello del Lipsia.