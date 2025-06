Milan, Theo verso la cessione: finanzia il colpo dal Brasile

Il Milan si sta guardando attorno con interesse ed è centrale la questione che gravita attorno a Theo Hernandez. Il francese è in rottura e la sua cessione può servire ai rossoneri a finanziare il colpo dal Brasile. Andiamo a vedere le ultime notizie.

E’ un mercato sicuramente ancora una volta in salita per i rossoneri. Le questioni da risolvere sono tante e sicuramente trasmettono poca serenità a mister Massimiliano Allegri. Vedono il loro futuro fortemente incerto praticamente tutti quei profili che lui avrebbe voluto indicare come centrali nel suo progetto. Da Mike Maignan fino ad arrivare a Rafa Leao, senza ovviamente dimenticare la cessione di Reijnders al Manchester City oppure il caso Theo Hernandez. Che forse è addirittura quello più spinoso in senso assoluto.

Il terzino sinistro francese, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2026 e per il momento non c’è la quadra per il rinnovo. Il Milan propone un prolungamento con ingaggio ridotto, lui non ne vuole sapere. Ha già rifiutato l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, mentre l’Atletico Madrid, dopo aver definito il suo acquisto, si è tirato indietro. La sua cessione resta centrale per finanziare i colpi in entrata del Milan ed in tal senso può essere propedeutica all’acquisto di un talento purissimo del Sud America. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Milan, nuovo colpo dal Brasile con i soldi di Theo Hernandez

I rossoneri fanno una valutazione di Theo Hernandez pari a circa 20 milioni di euro ma al momento non si è ancora trovata la quadra per la sua cessione. Che sarebbe fondamentale per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. In tal senso, il Milan pare abbia già deciso dove dirottare la cifra in questione una volta acquisita. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il Milan ha messo nel mirino uno dei talenti più puri del calcio brasiliano, vale a dire Wesley del Flamengo.

Si tratta di un profilo che da tempo è sui taccuini dei dirigenti rossoneri, dal momento che in patria si sta mettendo in mostra con delle ottime giocate. E’ un terzino destro classe 2003, che ha degli enormi margini di miglioramento vista la giovane età ma che ha già raggiunto un livello tale per cui è già nel giro della Nazionale brasiliana.

Secondo Transfermarkt, in conclusione, la sua valutazione di mercato è da 20 milioni di euro ed è esattamente quanto i rossoneri potrebbe incassare il Milan in caso di cessione di Theo Hernandez. Wesley risolverebbe il problema della fascia destra dei rossoneri che si trascina ormai da tantissimo tempo.