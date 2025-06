Juventus, doppio colpo dalla Lazio: assist da Sarri

La Juventus non ha nessuna intenzione di fermarsi ed ora in sede di calciomercato in vista della prossima stagione ha messo nel mirino un doppio rinforzo che arriva dalla Lazio. L’assist decisivo per questo affare arriva da Maurizio Sarri.

Per i bianconeri questa sessione di calciomercato non si dovrà assolutamente sbagliare, dal momento che, come si dice, la posta in palio è troppo importante. Basti pensare, in tal senso, al fatto che la squadra da tantissimi anni ormai non lotta per vincere lo Scudetto e la piazza, da questo punto di vista, ha perso la pazienza e non vuole più aspettare. Per la panchina la scelta per questo progetto di rinascita è ricaduta su Igor Tudor dopo i “no” di Antonio Conte e di Gian Piero Gasperini. Adesso, però, urgono dei profili capaci di fare la differenza.

Comolli si è già messo all’opera da questo punto di vista, nella assoluta consapevolezza del fatto che non ci sia tempo da perdere da questo punto di vista. Adesso nel mirino della Juventus ci finisce un doppio colpo che arriva direttamente dalla Lazio e che può rivelarsi decisivo per le sorti di questa squadra. Ed in maniera del tutto inattesa l’assist per questa doppia operazione arriva da Maurizio Sarri, ex Juve e tornato adesso sulla panchina dei capitolini. Andiamo a vedere i dettagli di questa operazione.

Juventus e Lazio, possibile doppia operazione: i dettagli

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante la pista Theo Hernandez si stia facendo via via una possibilità più concreta, la Juventus non ha smesso di seguire Nuno Tavares. Quest’anno, nella prima parte di stagione, ha fatto cose impressionanti, mentre nel girone di ritorno è stato praticamente sempre in infermeria per tanti piccoli infortuni. Igor Tudor però crede in lui e per questo la Juve pare non abbia nessuna intenzione di mollarlo. Ma non è il solo colpo che potrebbe arrivare dalla Lazio.

Sempre la Gazzetta dello Sport, infatti, fa il punto sulla situazione in casa Lazio. A quanto pare, infatti, Maurizio Sarri considera tre calciatori incedibili: Alessio Romagnoli, Mateo Guendouzi e Mattia Zaccagni. Tra questi, dunque, non figura Mario Gila, che piace da tempo alla Juventus e che adesso può sfruttare questa situazione per provare a risparmiare qualcosina e ad ottimizzare l’investimento in questione.

Si tratterebbe di un doppio colpo di primo piano per la Juve, che metterebbe così a posto la propria linea difensiva. Senza dimenticare, ovviamente, le voci che si susseguono relative a Gyokeres, che garantirebbe sicuramente il salto di qualità alla Juventus.