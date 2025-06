Gyokeres avvisa la Juventus: scelta fatta dopo il grande rifiuto

L’attaccante ha fugato gli ultimi dubbi in merito alla candidatura più calda per il suo futuro: lo scenario

Tra i calciatori che si stanno prendendo le luci della ribalta in sede di calciomercato in queste primissime, caldissime ore della campagna trasferimenti, impossibile non menzionare Viktor Gyokeres. L’attaccante dello Sporting CP – al centro di un vero e proprio intreccio di mercato – piace e non poco a tanti club in giro per l’Europa, Juventus inclusa.

Alla ricerca di (almeno) un centravanti al quale affidare le chiavi di un attacco che – eccezion fatta per clamorosi colpi di coda – rimarrà orfano di Dusan Vlahovic, la ‘Vecchia Signora’ sta continuando a scandagliare diverse piste per l’attacco. Oltre alla tentazione chiamata Victor Osimhen, proseguono i contatti con il Psg per Kolo Muani. In un mosaico ancora tutto da costruire, però, impossibile non menzionare anche Gyokeres, oggetto del desiderio della Juventus e di altri club in giro per l’Europa. Pur consapevoli della difficoltà dell’operazione, i bianconeri non stanno mollando la presa per l’attaccante di proprietà dello Sporting CP.

Calciomercato Juventus, Gyokeres scioglie le riserve: le ultime

Che il bomber svedese e il club lusitano siano ormai ai ferri corti non è più un mistero. La diatriba nata intorno alla valutazione complessiva del giocatore sta (comprensibilmente) facendo parlare di sé. Forte di un presunto accordo scritto, il calciatore e il suo entourage stanno infatti spingendo per mettere lo Sporting nelle condizioni di accettare una proposta da 70 milioni di euro. Cifra considerata troppo bassa dai lusitani che intanto devono far fronte agli assalti di numeri club europei.

A tal proposito, stando a quanto riferito da Record, il bomber svedese avrebbe già rispedito al mittente la proposta messa sul piatto dal Manchester United. Nonostante il pressing dei Red Devils, il ragazzo ha messo in cima alla lista delle sue priorità altre piste, una delle quali lo porterebbe direttamente all’Arsenal. Sono proprio i Gunners – allo stato attuale della situazione – a rappresentare la destinazione privilegiata dal diretto interessato che sembra aver fugato i tanti dubbi riguardanti il suo futuro.

Tuttavia, in un contesto perennemente in fieri, non sono affatto esclusi colpi di scena e nuovi stravolgimenti all’orizzonte. Il tutto si lega anche alla situazione riguardante Sesko che piace e non poco proprio all’Arsenal che, su input di Arteta, ha ormai deciso di fare la voce grossa anche sul mercato degli attaccanti. Seguiranno aggiornamenti sulla questione.