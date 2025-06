Italia, UFFICIALE: Gattuso ha firmato

Nazionale in cerca del nuovo allenatore, arriva la firma del tecnico: la notizia ora è ufficiale

Dopo l’addio di Luciano Spalletti, l’Italia ha annunciato il suo erede. La Figc ha infatti ufficializzato il nome del nuovo tecnico incaricato di portare la Nazionale ai prossimi Mondiali.

La missione è stata affidata a Gennaro Gattuso. Il tecnico va dunque ad assumere la prima esperienza alla guida di una Nazionale dopo le tante esperienze alla guida di club, sia in Italia che all’estero. Ultima tappa della carriera di Gattuso è stata l’Hajduk Spalato, in Croazia, una stagione conclusa al secondo posto. L’annuncio era già stato dato da Gigi Buffon, capo delegazione: mancava solo l’ufficialità. Ora bisognerà attendere la nomina dello staff, di cui potrebbero entrare a far parte ex calciatori della Nazionale come Leonardo Bonucci, Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta.

Italia, UFFICIALE: Gravina accoglie Gattuso: “Un simbolo del nostro calcio”

Il nuovo ct azzurro sarà presentato giovedì mattina a Roma. L’ufficialità è arrivata dalla Figc e il presidente Gabriele Gravina si è espresso sulla nomina di Gattuso.

Questo il comunicato ufficiale:

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma”.

Queste le parole di Gravina: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano – dichiara il Presidente della Figc Gabriele Gravina – L’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della Figc di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.