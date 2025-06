Inter: svolta Calhanoglu, intreccio con il City

Il futuro del centrocampista turco continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni di calciomercato. E nelle ultime ore ci sono degli aggiornamenti importanti

L’Inter aspetta il giorno dell’esordio del Mondiale per Club, ma in viale della Liberazione si continua a lavorare in maniera intensa sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Non sono escluse, però, cessioni eccellente e fra i calciatori che stanno facendo molto parlare molto nelle ultime settimane c’è anche Calhanoglu. Il turco ha un contratto in scadenza nel 2027 e quindi una sua cessione durante il prossimo calciomercato non è una necessità.

Ma l’Inter, come raccontato in passato, potrebbe ragionare sulla possibilità di privarsi di Calhanoglu visto che il turco ha ormai una età avanzata e che sembra difficile un ulteriore rinnovo. Per questo motivo in viale della Liberazione si starebbe pensando di cedere il giocatore per andare a guadagnare una cifra molto importante e non arrivare ad un anno in scadenza. Per questo motivo vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter: addio Calhanoglu, c’è una novità

Il futuro di Calhanoglu è ancora tutto da scrivere. Il turco ha un contratto in scadenza nel 2027, ma l’Inter starebbe ragionando sulla possibilità di cederlo nella prossima sessione di calciomercato. Tanto che si è parlato di una possibile cessione davanti ad una proposta importante per guadagnare una cifra in grado di mettere in ordine i conti.

Ma c’è una novità molto importante. Secondo le informazioni di Sky Sports, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Gundogan per rinforzare il reparto di centrocampo nel prossimo calciomercato. L’arrivo del tedesco sembra chiudere alla possibilità di andare a prendere Calhanoglu e in quel caso il turco potrebbe rimanere all’Inter considerato anche il fatto che dall’Arabia potrebbero ragionare sulla possibilità di andarlo a prendere in futuro anche con una cifra importante e senza guardare al fatto che il contratto è vicino alla scadenza.

Per adesso, però, la pista Galatasaray-Calhanoglu non è da escludere. L’agente del turco è atteso a Istanbul nelle prossime ore per incontrare il club giallorosso e capire l’eventuale possibilità di calciomercato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e l’interesse di Gundongan potrebbe portare il turco a restare all’Inter per un altro anno. Siamo comunque all’inizio della sessione e potrebbe succedere praticamente di tutto. E il futuro di Calhanoglu è ancora da scrivere.