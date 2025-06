Duran al posto di Osimhen: effetto domino in Serie A

Svolta per il campionato italiano, porte girevoli che coinvolgono i bomber: al centro della vicenda il colombiano e il nigeriano

Kevin De Bruyne potrebbe essere solo il primo di una serie di colpi in entrata del Napoli in vista della prossima stagione. Antonio Conte ha detto sì al progetto azzurro, ma per competere anche in Champions League servono rinforzi e nuovi innesti. E oltre al belga il club partenopeo sta lavorando su altri fronti.

Per la difesa piacciono Juanlu e Beukema, mentre in mediana si fa il nome di Yunus Musah del Milan. Davanti invece la lista è lunga, da Darwin Nunez a Lorenzo Lucca, ma ora spunta un altro nome. Intanto c’è da affrontare anche la questione Victor Osimhen. Il nigeriano, in prestito al Galatasaray nell’ultima stagione, resta sul mercato e potrebbe finanziare importanti colpi. Il club turco sarebbe ben felice di trattenerlo, ma l’operazione non è semplice.

Intreccio Duran-Osimhen, offerta del Napoli per il colombiano

Nel frattempo però, a proposito di nuovi nomi, ecco spuntare un vecchio pallino: Jhon Duran. L’attaccante colombiano ha lasciato l’Aston Villa lo scorso gennaio per accasarsi all’Al-Nassr, ma la sua permanenza in Arabia Saudita potrebbe terminare a breve.

Come sottolinea Yagiz Sabuncuoglu, giornalista turco, il club partenopeo avrebbe infatti formulato un’offerta per l’attaccante della nazionale colombiana. Il Napoli avrebbe presentato una proposta ufficiale all’Al-Nassr: resta da capire quella che potrà essere la richiesta della società saudita. Duran infatti è stato pagato 77 milioni di euro più bonus e percepisce uno stipendio di ben 10 milioni di euro a stagione. Una cifra da capogiro e certamente inarrivabile per il club azzurro, ma a far leva su un possibile approdo in Italia potrebbe esserci la volontà del ragazzo, che a soli 22 anni potrebbe decidere di tornare a giocare in Europa e in Champions League.

Fatto sta che tutti i nomi sul tavolo potrebbero davvero scatenare un effetto domino per quanto riguarda l’attacco. Tanti sono gli interessi, tante le squadre coinvolte e altrettanti i giocatori che potrebbero cambiare maglia, con Osimhen sicuramente tra i più coinvolti, visto l’interesse nei suoi confronti da Italia, Turchia e Inghilterra.