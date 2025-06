Chivu lavora sulla nuova Inter, obiettivo difesa: nuovo colpo di scena

Il tecnico romeno, che deve preparare l’esordio nel Mondiale per Club, si sta concentrando in particolare sul reparto arretato

L’Inter si prepara a tornare in campo, nella notte italiana tra martedì 17 e mercoledì 18 giocherà nuovamente una partita ufficiale meno di tre settimane dopo la batosta di Monaco contro il PSG in finale di Champions League. E lo farà con tante cose già diverse, in primis l’allenatore. Simone Inzaghi ha scelto di andare in Arabia e firmare il ricchissimo contratto con l’Al Hilal da oltre 50 milioni in due anni. E in nerazzurro al suo posto è arrivato un nome a sorpresa come quello di Cristian Chivu, che conosce benissimo la piazza e l’ambiente per averci lavorato prima da giocatore e poi da allenatore delle giovanili.

Una scelta molto discussa, ma che probabilmente potrebbe offrire molte più garanzie di quanto si pensi. Anche se ovviamente l’esperienza nel calcio professionistico in panchina è ridotta alle poche partite con il Parma, in cui comunque ha fatto vedere ottime cose, soprattutto ad aprile. È quello il mese in cui è rimasto imbattuto nonostante le partite contro Inter, Fiorentina, Juve e Lazio. Un poker che è valso una comoda salvezza. L’esame è subito di alto livello per lui, visto che si cimenterà con la prima edizione del prestigioso Mondiale per Club a 32 squadre, con l’esordio contro il Monterrey alle 3 del mattimo di mercoledì 18 giugno. Questa sera, invece, alle 23.15 italiane la conferenza di presentazione da nuovo allenatore dell’Inter. Sarà una grande emozione, ma per questo non c’è spazio. Perché Chivu è al lavoro e ha già le idee chiarissime, soprattutto su alcuni reparti.

Campo e mercato, Chivu lavora sulla difesa dell’Inter

Cristian Chivu, una volta completato lo staff che vedrà Aleksandar Kolarov suo vice, si è messo al lavoro per il futuro oltre che per il presente. Uno dei suoi focus principali in questo momento è la difesa, su cui sta lavorando particolarmente in ogni aspetto. Quello sul campo della stretta attualità e appunto nell’ottica di costruire il reparto per la prossima stagione e magari quelle a venire. L’ex Parma aspetta infatti l’arrivo di un difensore importante dal mercato, come del resto era stato già panificato dalla società nerazzurra.

L’età media del reparto difensivo è abbastanza alta considerando soprattutto Acerbi e de Vrij, che resteranno un’altra stagione. Il centrale italiano ha 37 anni, quello olandese invece 33. Pavard, invece il prossimo anno compirà 30 anni. C’è bisogno di ringiovanire, accanto a Bastoni e Bisseck, per questo tra i nomi principali c’è quello di Giovanni Leoni, classe 2006 che proprio con Chivu si è messo in mostra nella seconda parte di stagione. Su di lui tante big e un prezzo che sta lievitando. Ma appunto, a parte le giovani promesse, il tecnico romeno si aspetta un colpo di un certo calibro per il reparto, per essere ambizioso sin dalla prima partita della stagione.