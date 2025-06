Calciomercato, Donnarumma alla Juventus: c’è uno spiraglio

Una nuova destinazione per Gianluigi Donnarumma pronto a sognare in grande. La Juventus resta in pole, ecco il nuovo spiraglio per arrivare alla fumata bianca

Al momento il portiere della Nazionale sarà impegnato con il PSG al Mondiale per Club: spunta un nuovo affare decisivo per continuare a sognare in grande. Nei mesi scorsi è stato accostato anche all’Inter e al Napoli, ma il club bianconero ci spera ancora: ecco l’intreccio decisivo per il numero uno della Nazionale italiana.

Saranno giorni intensi in casa PSG per conoscere il futuro di Donnarumma. Il portiere della Nazionale è deluso dopo i risultati negativi dell’Italia, ma dovrà prendere una decisione in tempi brevi. Novità interessanti arrivano direttamente da Milano per mettere a segno così un nuovo innesto di qualità. Donnarumma è pronto a tornare in Serie A dopo gli anni vissuti da giovanissimo con la maglia del Milan: ecco la nuova destinazione suggestiva per il portiere originario di Castellammare di Stabia. Conosciamo gli ultimi dettagli a sorpresa per arrivare alla firma in vista della prossima stagione: l’obiettivo del club parigino è quello di non perderlo a parametro zero.

Calciomercato, cosa manca all’affare Donnarumma? L’intreccio con la Juventus

Dal Milan al PSG per iniziare a vincere numerosi trofei in carriera. Il portiere campano dovrà scegliere così il suo nuovo progetto caratteristico in vista del futuro: la mossa a sorpresa in Serie A per l’intreccio con la Juventus.

Come svelato dall’edizione odierna di SportMediaset, Gianluigi Donnarumma è pronto a vivere una nuova avventura lontano da Parigi. Al momento la fumata bianca per il rinnovo contrattuale non è ancora arrivata, ma spunta così un affare decisivo. La Juventus è sempre in pole per arrivare alla firma nonostante i 10 milioni di ingaggio: il club bianconero resta fiducioso per una futura operazione di mercato da urlo.

Novità interessanti per essere sempre più protagonista in campo internazionale. La Juventus vorrebbe subito tornare alla ribalta per trionfare in Serie A sotto la gestione di Tudor. Donnarumma resta nel mirino del club bianconero: ecco la destinazione interessante in Italia.

Una voglia pazzesca per svoltare con una nuova avventura suggestiva nel campionato italiano. Il portiere del PSG vuole continuare a vincere trofei internazionali: sarebbe la ciliegina sulla torta della squadra bianconera che ha intenzione di tornare a trionfare. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità interessanti circa il suo futuro.