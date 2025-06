Donnarumma in Serie A, adesso cambia tutto: “Per lui è una tentazione”

L’estremo difensore del Psg e dell’Italia ancora al centro dei rumours, parte la nuova sfida per acquistarlo: le ultime

Campione d’Europa e protagonista assoluto con il Psg, in questo momento purtroppo non altrettanto fortunato con la Nazionale. Ma Gianluigi Donnarumma rimane un nome sempre al centro della scena, anche per quello che può essere il suo futuro.

Accostato a un possibile ritorno in Italia, nello specifico a Inter e Juve, l’estremo difensore non ha escluso questa eventualità in futuro, ma ha chiarito, nelle sue recenti dichiarazioni, che la sua priorità sarebbe rimanere al Psg, commentando la situazione legata al suo rinnovo di contratto, che verrà discusso prossimamente. In ogni caso, i rumours non si arrestano e possono esserci anzi degli sviluppi piuttosto particolari.

Futuro Donnarumma, a Manchester ci provano: assalto del City e dello United

In Inghilterra, infatti, ‘TeamTalk’ riferisce del possibile derby tra Manchester City e Manchester United per accaparrarsi le prestazioni del portiere azzurro.

Entrambe le squadre potrebbero infatti salutare a breve i rispettivi portieri. Sia per Ederson che per Onana si parla da diverso tempo di possibili trasferimenti in Arabia Saudita, l’idea è quella di rimpiazzarli con un nome di grido. Il brasiliano ha fatto grandi cose in questi anni al City, ma il suo ciclo potrebbe essere concluso, mentre per il camerunense l’avventura ad Old Trafford è stata costellata di alti e bassi, soprattutto bassi.

L’interesse per Donnarumma sarebbe stato manifestato sia da Guardiola che da Amorim, di sicuro i due club possono mettere sul piatto offerte economicamente importanti. Tra i rispettivi obiettivi c’è anche Svilar, adesso vicino al rinnovo con la Roma, ma potendo scegliere sia all’Etihad Stadium che a Old Trafford preferirebbero Donnarumma.

Adesso è da capire se quest’ultimo vorrà effettivamente lasciare Parigi, dove si trova molto bene, per avviare una avventura in Premier League, anche in considerazione del fatto che il prossimo anno il Manchester United sarà fuori dalle coppe europee. Anche se, sempre secondo ‘TeamTalk’, Donnarumma avrebbe parlato con alcuni compagni dell’eventualità di trasferirsi in Inghilterra, che rappresenterebbe una discreta tentazione.