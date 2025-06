Taremi, niente Mondiale per Club: ecco cosa sta succedendo

Gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante, bloccato in Iran dopo lo scoppio della guerra con Israele

La guerra scoppiata tra Iran e Israele impedisce a Mehdi Taremi di lasciare il proprio Paese. I voli sono bloccati, così l’attaccante iraniano non ha potuto raggiungere i suoi compagni negli Stati Uniti.

Stando all’ultimo aggiornamento di Calciomercato.it di un paio di ore fa, la situazione non era cambiata: Taremi risultava ancora bloccato in Iran.

Secondo le ultime informazioni in nostro possesso, ormai è piuttosto chiaro che l’ex Porto non prenderà parte al Mondiale per Club, che per la squadra di Chivu comincerà mercoledì prossimo con la sfida contro i messicani del Monterrey.

Taremi era stato convocato dal neo tecnico interista, ma la guerra tra Iran e Israele non gli consente – per ora e chissà fino a quando – di muoversi e soprattutto di lasciare il Paese dove era tornato per giocare con la propria Nazionale. Così per il Mondiale, al di là dei giovani Esposito (Pio è anche infortunato), Chivu potrà contare in attacco solo sul duo composto da Lautaro e Thuram.