Inter, la guerra tra Iran e Israele blocca Taremi: gli aggiornamenti

L’attaccante iraniano non ha ancora potuto raggiungere i suoi compagni negli Stati Uniti

A causa dello scoppio della guerra tra Iran e Israele, e del conseguente blocco dei voli, Mehdi Taremi non ha potuto raggiungere i suoi compagni negli Stati Uniti.

In USA la squadra di Chivu si sta preparando in vista del debutto nel Mondiale per Club: il primo avversario sarà il Monterrey, mercoledì prossimo alle ore 18 locali.

Taremi è per ora bloccato in Iran, con l’Inter che sta cercando delle soluzioni per consentire all’attaccante di ricongiungersi coi propri compagni. Al lavoro anche l’entourage del classe ’92, approdato in nerazzurro l’estate scorsa. Al momento, tuttavia, non si registrano passi in avanti: sia il club che i suoi rappresentanti sperano di avere delle novità positive nelle prossime ore.

Il nome di Taremi figura nell’elenco dei convocati per il Mondiale per Club. L’ex Porto è uno dei sette attaccanti chiamati da Chivu per il torneo che scatterà stanotte con la sfida tra l’Al-Ahly e l’Inter Miami di Leo Messi.

Mondiale per Club, il calendario dell’Inter: Monterrey, Urawa Reds e River Plate le avversarie della squadra di Chivu

Lautaro e compagni sono stati inseriti nel Girone E: dopo i messicani del Monterrey, squadra in cui milita l’ex Real Madrid Sergio Ramos, i nerazzurri affronteranno i giapponesi dell’Urawa Reds e gli argentini del River Plate. Ecco il calendario dell’Inter: