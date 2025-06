Inter, Taremi non parte per il Mondiale: è bloccato in Iran

Annullato il volo da Teheran dell’attaccante nerazzurro a causa del conflitto tra Iran e Israele: per il momento l’ex Porto non può aggregarsi al gruppo di Chivu negli Stati Uniti

Il conflitto tra Israele e Iran ha dei risvolti anche sul calcio e nel caso specifico anche sull’Inter, che dalla prossima settimana sarà impegnata negli Stati Uniti per il Mondiale per Club.

Mehdi Taremi è rimasto infatti bloccato in patria e non è riuscito per il momento a partire per Los Angeles per aggregarsi al gruppo di Chivu dopo la parentesi con la propria nazionale. Lo spazio aereo in Iran nelle ultime ore è rimasto chiuso, con il centravanti nerazzurro bloccato così a Teheran.

Taremi ieri non è riuscito quindi a partire per la California, dopo i bombardamenti che si stanno susseguendo nelle ultime ore tra Iran e Israele, con l’ex Porto che ha quindi lasciato l’aeroporto in attesa che venga sbloccata la situazione.

Mehdi Taremi è impossibilità a raggiungere i compagni di squadra per unirsi al gruppo del nuovo allenatore Chivu, in vista ovviamente dell’inizio del Mondiale per Club.

L’Inter esordirà nella notte italiana tra martedì e mercoledì contro i messicani del Monterrey, con i nerazzurri vicecampioni d’Europa che erano volati a metà settimana in California. Anche gli ultimi nazionali (oltre al presidente Marotta e al Ds Ausilio) hanno raggiunto ieri la squadra nel ritiro di Los Angeles, eccetto appunto Taremi perché bloccato in Iran. L’Inter è in costante contatto con il giocatore iraniano, alla ricerca di una soluzione (evidentemente non facile visto il contesto) per farlo partire verso gli Stati Uniti e permettergli di aggregarsi così al gruppo agli ordini di Chivu.

Taremi rischia di saltare l’esordio con il Monterrey, con il nuovo allenatore nerazzurro che oltre a Thuram e capitan Lautaro Martinez avrà a disposizione soltanto Valentin Carboni e Sebastiano Esposito (il fratello Francesco Pio è ai box per infortunio) nel reparto offensivo.