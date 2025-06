Milan beffato dall’Atletico: l’esterno firma in Spagna

Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Atletico Madrid starebbe lavorando sotto traccia per anticipare il Milan nella corsa all’esterno mancino, che nei piani di Igli tare e Massimiliano Allegri doveva sostituire Theo Hernandez che negli scorsi giorni è stato ad un passo dal firmare proprio con i Colchoneros.

Stravolti i piani di entrambe le società, a farla franca saranno alla fine proprio gli spagnoli, che così facendo soffieranno al Milan un loro obiettivo di mercato lasciando sul groppone al club rossonero un calciatore scontento che cercherà di andare via fino all’ultimo giorno di calciomercato.

L’Atletico anticipa e beffa il Milan nella corsa all’esterno

Nel corso di questi giorni il nome del calciatore è stato accostato con insistenza al Milan, che lo aveva messo nel mirino per andare a sostituire Theo Hernandez. Il francese negli scorsi giorni è stato ad un passo dall’Atletico Madrid, ma per un motivo e per un altro alla fine non si è fatto più nulla con il Diavolo che si ritrova a fare i conti con un giocatore che rischia di restare rilegato in tribuna per una stagione intera.

Questo ovviamente rischia di essere controproducente non solo per il club stesso ma anche per Theo Hernandez, che invece vorrebbe arrivare al Mondiale del 2026 nella migliore condizione fisica e mentale possibile. A fronte di questo il francese proverà ad andare comunque via dal Milan in questo calciomercato, ma con i tempi la dirigenza rossonera rischierebbe di non trovarsi, dato che l’obiettivo numero uno per sostituirlo rischia di firmare proprio con l’Atletico Madrid.

Stando a quanto riportato dai colleghi di SportMediaset, infatti, sfumata la pista Theo Hernandez i Colchoneros avrebbero messo gli occhi su Andrea Cambaiso, il preferito di Max Allegri per andare a rinforzare la fascia sinistra del Milan nella prossima stagione.

È una questione personale oltre che di affari

Oramai tra il Milan e l’Atletico Madrid è diventata una questione personale, oltre che d’affari. I rapporti dopo l’operazione Theo Hernandez si sono ulteriormente incrinati, con i Colchoneros che quasi per ripicca avrebbero messo nel mirino quasi tutti gli obiettivi del Diavolo per andare a rinforzarsi sulla sinistra.

Ovviamente non è così, anche perché stiamo parlando di profili comunque importanti, ma gli spagnoli potrebbero essere stati mossi anche un po’ dal sentimento di “vendetta”. Oltre ad Andrea Cambiaso, infatti, nel mirino dell’Atletico Madrid ci sarebbero finiti anche i nomi di Oleksander Zinchenko e Tryell Mitchell, giocatori che da tempo vengono accostati al Milan. Ovviamente tra questi solo uno vestirà Colchonero a partire dalla prossima stagione, ma di questo passo c’è il serio rischio che Allegri possa finire per accontentarsi. Staremo a vedere.