Juventus, Cambiaso ai saluti: l’addio finanza il colpo dal Milan

La Juventus sta guardando al proprio futuro ed in tal senso attenzione ad Andrea Cambiaso, che può salutare. Il suo addio può finanziare il grande colpo che arriverebbe direttamente dal Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i bianconeri sono ore a dir poco calde e decisive, dal momento che ci sono in maniera del tutto inevitabile tanti aspetti da tenere in considerazione. I quadri dirigenziali si sono composti, con Comolli che si è subito messo all’opera, ed è stata portata a compimento anche la scelta relativa all’allenatore. La scelta, dopo aver corteggiato Antonio Conte prima e Gian Piero Gasperini poi, è ricaduta su Igor Tudor, che è pronto a guidare la squadra al Mondiale per club ed anche nella prossima stagione.

Ovviamente, però, ancor di più dopo la stagione deludente dell’anno scorso, in maniera fisiologica bisognerà intervenire anche in sede di calciomercato. Non si può pensare che Thiago Motta fosse l’unico responsabile di questo fallimento sportivo. In tal senso, però, per quel che riguarda il calciomercato, c’è da fare attenzione all’ipotesi di una cessione di Andrea Cambiaso, che continua ad avere tanti estimatori. In tal senso, però, con il suo addio la Juventus può pensare di finanziare un grande colpo che arriva direttamente dal Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Juventus, occhi in casa Milan per un colpo da 90: le ultime

A fare il punto sul mercato della Juve è stato Sportmediaset, che ha spiegato come Andrea Cambiaso potrebbe seriamente salutare nel caso in cui dovesse arrivare per lui una offerta importante. Ed in tal senso, da tempo si vocifera di una valutazione che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Se l’ex Bologna e Genoa dovesse andare via, allora in questo caso la Juventus si potrebbe fiondare seriamente su Theo Hernandez del Milan, soprattutto visti i recenti sviluppi nel suo futuro.

Come è noto, infatti, si è arenata in maniera irreversibile la pista Atletico Madrid per Theo Hernandez e per questo la Juventus ne potrebbe seriamente approfittare. Per caratteristiche il francese sembrerebbe un profilo perfetto per Igor Tudor e da questo punto di vista si tratta di una situazione da tenere attentamente in considerazione. Per quanto riguarda il calciatore, tenendo conto della sua volontà di restare nel grande calcio, è difficile immaginare che possa andar via.

Come è noto, infatti, il francese ha rifiutato anche la corte dell’Al-Hilal proprio perché non ne vuole sapere di lasciare i principali campionati. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con questa pista che può diventare concreta.