L’ex Milan torna in Serie A: operazione da oltre 10MLN

Dopo aver vestito la maglia del Milan il calciatore potrebbe a sorpresa fare ritorno in Serie A in questo calciomercato.

Il suo nome sarebbe infatti finito nel mirino di un’altra grande società italiana, sempre più disposta a riportarlo nel nostro campionato su volontà dell’allenatore. Non a caso il tecnico è il principale promotore di quest’operazione, convinto che il calciatore possa addirittura fare la differenza in Serie A, affermandosi, stagione dopo stagione, come uno dei migliori nel suo ruolo.

Da capire adesso come si evolveranno le trattative, ma per essere uscite fuori le prime cifre significa che l’accordo è prossimo ad essere definito.

L’ex Milan di nuovo in Serie A: la destinazione

L’anno all’estero gli ha fatto particolarmente bene, anche perché grazie al suo ottimo rendimento l’ex Milan sarebbe finito nel mirino di diverse squadre europee. Fra queste rientra anche quella di Serie A, che addirittura sarebbe prossima a formulare una prima offerta ufficiale per il calciatore così da anticipare la concorrenza.

A fare il nome del classe 2005 Jan-Carlo Simic è stato direttamente l’allenatore, principale promotore di un’operazione che potrebbe andare in porto anche nell’arco di qualche giorno complici anche le cifre tutt’altro che proibitive per le casse del club italiano. Dal canto suo il serbo avrebbe anche già aperto a un ritorno in Italia, così da potersi prendere anche la sua “rivincita” personale contro il Milan, che ha la colpa di non averci puntato più di tanto.

Stando duque a quanto riportato dal collega Orazio Accomando sui propri profili social, la Lazio di Maurizio Sarri starebbe monitorando il profilo di Jan-Carlo Simic per questo calciomercato. L’ex Milan potrebbe essere la soluzione ideale qualora uno tra Gila e Romagnoli dovessero andare via, ma la sensazione è che indipendentemente da queste uscite un tentativo per il classe 2005 la società biancoceleste lo farà comunque.

Affare da oltre 10 milioni di euro

La Lazio ha messo gli occhi su Jan-Carlo Simic per la difesa. Il centrale serbo convince Maurizio Sarri al punto che presto la dirigenza biancoceleste dovrebbe allacciare i contatti con l’Anderlecht così da far entrare nel vivo una trattativa che rischia di portarsi per le lunghe soprattutto se dovessero farsi avanti altre pretendenti.

Alla sua prima stagione fra i grandi Jan-Carlo Simic ha dimostrato di avere la stoffa, mentalità e prestanza fisica per giocare ad alti livelli. Non a caso il serbo non ha patito il passaggio dalla Primavera del Milan alla Prima Squadra dell’Anderlecht, come dimostrano le 45 presenze (e 4 gol) in tutte le competizioni. Settimana dopo settimana il classe 2005 è diventato un pilastro di cui la formazione di Bruxelles non ha alcuna intenzione di privarsi. A fronte di questo, scrive Orazio Accomando che l’Anderlecht potrebbe decidere di cedere Jan-Carlo Simic solo per una cifra ben superiore ai 10 milioni di euro. Adesso la palla passa alla Lazio, che dovrà studiare la strategia migliore per muoversi.