Altro che Milan, Vlahovic dalla Juve all’Inter: decisione presa

Le ultime sul centravanti serbo, in scadenza di contratto coi bianconeri a giugno 2026

Il futuro di Vlahovic potrebbe essere ancora in Serie A. Difficilmente alla Juventus, a meno che il serbo accetti di rinnovare spalmando l’ingaggio di 12 milioni di euro. C’è chi lo vuole a Milano, anzi a Milanello: parliamo di Max Allegri, suo allenatore in bianconero e desideroso di aggiungere un nuovo bomber al reparto avanzato del Milan. Poi, però, ecco spuntare l’Inter…

Anche i nerazzurri sono intenzionati a investire per l’attacco. Arnautovic e Correa sono andati via (erano in scadenza), mentre per Taremi proveranno a cercare una nuova sistemazione. Le priorità di Marotta e Ausilio corrispondono ai nomi di Hojlund e Bonny, con il secondo sempre più vicino.

Per il francese c’è la ‘benedizione’ di Chivu, che lo ha allenato al Parma col quale l’accordo potrebbe andare presto in porto intorno ai 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il danese ex Atalanta, l’Inter punta ad ottenerlo in prestito con diritto di riscatto, o al massimo con obbligo condizionato. Serve l’apertura del Manchester United a questa formula: per i ‘Red Devils’ è comunque in uscita.

Vlahovic “il profilo ideale” per rinforzare l’attacco dell’Inter

E allora Vlahovic? Il profilo ideale… Ai propri followers X, Calciomercato.it ha chiesto quale sarebbe il bomber appunto ideale da mettere dietro o affianco alla coppia Lautaro-Thuram. Tra le opzioni figurava Lucca, ma il centravanti dell’Udinese – vicino al Napoli – ha preso un misero 5,7%.

Davanti a lui il sopracitato Hojlund, terzo col 24,3%. Secondo (31,4%) in questo sondaggio è arrivato Bonny.

📊 MOMENTO SONDAGGIO!#Inter, attacco da rifare dietro la coppia Lautaro-Thuram: quale sarebbe il profilo ideale per la squadra di #Chivu? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 14, 2025

Il transalpino è stato battuto, seppur di poco, proprio dal numero 9 della Juventus. Per il 38,6% dei nostri utenti, sarebbe lui il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato interista.