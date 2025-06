Vlahovic al posto di Darwin Nunez: scelta fatta per il Milan

I bomber in cerca di riscatto sono protagonisti del calciomercato: intreccio tra big

Si scalda il calciomercato delle punte. Tra i protagonisti c’è sempre lui, Dusan Vlahovic. Il serbo viaggia spedito verso l’addio alla Juventus, a meno che non decida di dire sì a un rinnovo con annesso taglio dello stipendio. Vedremo cosa uscirà fuori dal faccia a faccia con Comolli prima della partenza per gli Stati Uniti della squadra di Tudor, fresco di rinnovo fino al 2027.

Intanto il mercato attorno a Vlahovic si fa sempre più incandescente. Vedi il sondaggio dell’Al-Hilal dopo il no di Osimhen, vedi il nuovo tentativo del Fenerbahce di Mourinho e, soprattutto, l’interesse del Milan del suo ex tecnico in bianconero Max Allegri.

Il Milan vuole una prima punta di spessore, evidentemente perché il messicano Gimenez – preso solo lo scorso gennaio per 35 milioni di euro – non convince del tutto o per nulla l’allenatore livornese. E assieme a Retegui, Vlahovic risulta essere in cima alla lista della spesa.

Restando in tema bomber (in cerca di riscatto), e in tema Vlahovic, è termianto il sondaggio X di Calciomercato.it. Ai nostri followers, abbiamo chiesto “quale sarebbe l’affare migliore per le italiane?”. È arrivato ultimo Joshua Zirkzee, fuori dai piani del Manchester United. Nella fattispecie “Zirkzee alla Juve”, opzione che ha preso il 12,8% dei voti.

Bomber in cerca di riscatto, l’affare migliore sarebbe Vlahovic al Milan

A proposito di Manchester United, si è classificato terzo Rasmus Hojlund. In particolare il suo approdo all’Inter, che effettivamente sta lavorando per regalarlo a Cristian Chivu. Il danese ex Atalanta si è accaparrato il 19,2% di voti.

Alla fine è stata sfida a due, tra Vlahovic e Darwin Nunez. Una sfida che ha visto trionfare il centravanti serbo in uscita dalla Continassa.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 ⚽️In estate tanti i bomber in cerca di riscatto, quale sarebbe l’affare migliore per le italiane?🇮🇹🤔 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 13, 2025

Una vittoria schiacciante (42.3%) per l’opzione “Vlahovic al Milan”. “Darwin Nunez al Napoli” si è posizionato al secondo posto, con il 25,6%.