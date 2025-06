Salta il riscatto da 18 milioni: si accende la sfida tra Juve, Inter e Milan

Futuro in bilico: potrebbe cambiare nuovamente maglia nel mercato estivo. Le big della Serie A sono pronte in agguato

Giorni decisivi per il riscatto, con il futuro di uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A che rimane in bilico.

Stiamo parlando di Alfred Gudmundsson, protagonista di una stagione altalenante con la maglia della Fiorentina. Presto arriverà la decisione del club viola, visto che il termine per esercitare il diritto di riscatto è fissato per il 18 giugno.

La prossima settimana sarà quindi decisiva per il destino di Gudmundsson, con la Fiorentina che intanto si avvicina alla chiusura per l’accordo in panchina per il ritorno di Stefano Pioli, con l’ex tecnico del Milan che era corteggiato anche dalla Federazione per il dopo Spalletti.

Gudmundsson può lasciare la Fiorentina: le big sono in agguato

Anche Pioli avrà quindi voce in capitolo sulla questione Gudmundsson, con la Fiorentina che ha chiesto uno sconto al Genoa rispetto ai 17 milioni di euro pattuiti nell’accordo sottoscritto la scorsa estate.

Il Ds gigliato Pradè vuole abbassare la cifra del riscatto, anche perché il nazionale islandese non ha convinto del tutto in riva all’Arno tra infortuni e un rendimento discontinuo. Per Gudmundsson 8 reti e tre assist in 33 partite complessive nell’ultima stagione alla Fiorentina, che un anno fa per il prestito oneroso aveva versato 8 milioni di euro nelle casse del Genoa. Se il sodalizio di Commisso e i Grifoni non troveranno l’intesa per il riscatto, occhio alla corte di Juventus, Inter e Milan per l’attaccante classe ’97.

Bianconeri e nerazzurri avevano manifestato interesse per Gudmundsson già prima dell’approdo a Firenze, con il profilo dell’islandese che piacerebbe inoltre a Max Allegri in casa rossonera. Tra pochi giorni la resa dei conti tra Fiorentina e Genoa per l’islandese: intanto le big sono in agguato…