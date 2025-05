La Fiorentina non lo riscatta: Gudmundsson resta in Serie A

L’esperienza alla Fiorentina di Albert Gudmundsson non è decisamente andata secondo le aspettative che si erano create.

A detta di molti l’arrivo a Firenze dell’islandese era stata la migliore operazione di mercato in Italia della scorsa estate, ma i numeri dell’ex 11 del Genoa dicono tutt’altro. Questo avrebbe portato la dirigenza Viola a fare delle profonde riflessioni sul giocatore fino a prendere una decisione importante: Albert Gudmundsson non verrà riscattato.

Al termine di questa stagione l’islandese farà dunque ritorno a Genova per poi essere ceduto ad un’altra big di Serie A, che nel corso di questi mesi avrebbe seguito con attenzione l’evolversi delle vicende legate al futuro di Gudmundsson per farsi trovare poi pronta in casi come questi.

Segnato il futuro di Gudmundsson a Firenze

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Albert Gudmundsson, che in questa stagione a Firenze non ha decisamente reso secondo le aspettative. Gli appena 8 gol in 31 presenze hanno fatto storcere il naso alla dirigenza Viola, che in vista della fine della stagione avrebbe preso una decisione importante in merito al futuro dell’islandese.

Stando a quanto riportato dal collega Nicolò Schira, infatti, la Fiorentina potrebbe decidere di non riscattare dal Genoa Albert Gudmundsson. Il Gudmundsson visto quest’anno è lontano anni luce dal giocatore ammaliante e decisivo che nella passata stagione a Genoa ha trascinato una squadra intera alla salvezza. Palladino e Commisso speravano che l’islandese potesse ripetersi anche quest’anno, ma invece così non è stato.

A fronte di questo la Fiorentina potrebbe decidere di rispedirlo al mittente, con lo stesso Genoa che comunque se ne farebbe poco, dato che su Gudmundsson ci sarebbe comunque l’interesse di altre squadre di Serie A, pronte a sedersi al tavolo delle trattative con il Grifone per discuterne il trasferimento. Fra tutte una in particolare sarebbe addirittura decisa ad allacciare i rapporti sin da subito, così da chiudere ogni discorso per Gudmundsson nel minor tempo possibile.

Gudmundsson lascia Firenze ma resta in Serie A

È difficile pensare che Albert Gudmundsson giocherà per la Fiorentina anche l’anno prossimo. L’islandese ha deluso ogni sorta di aspettative, ed è per questo che la Viola potrebbe non riscattarlo.

Qualora dovesse fare ritorno a Genova, comunque, l’ex 11 rossoblù lo farebbe solo per liberare il suo vecchio armadietto dalle ultime cose, anche perché le pretendenti di certo non mancherebbero. Fra queste anche, e forse sicuramente, il Napoli, che un tentativo concreto per lui lo aveva già fatto nello scorso calciomercato. Per via del pressing della Fiorentina non se ne fece nulla, e dunque chissà che adesso il club di De Laurentiis non possa riprovarci per farlo finalmente suo.