Palladino a muso duro: “Pensarlo è folle. Gudmundsson non è un problema”

Fiorentina ancora ko: i viola cadono anche sul campo del fanalino di coda Monza e e vengono contestati dai propri sostenitori

Notte amarissima per Raffaele Palladino, attesissimo ex della sfida nel posticipo di campionato tra Monza e Fiorentina, con il successo finale dei brianzoli.

I padroni di casa ritrovano la vittoria, mentre la Fiorentina continua nel momento delicato e viene contestata dai suoi tifosi arrivati a Monza nonostante la gelida serata e con temperature sotto lo zero. Palladino analizza con lucidità cosa non va nella sua squadra: “Il Monza ha meritato la vittoria, però adesso non dobbiamo buttarci giù e mantenere l’equilibrio. Dobbiamo ritrovare gli automatismi che avevamo fino a un mese fa e che ci hanno permesso di fare grandi risultati”. Lo spogliatoio non è disunito, l’allenatore risponde con fermezza in conferenza stampa: “È folle pensare che si sia rotto qualcosa, la squadra è unita e compatta. Il direttore Pradè fa le sue valutazioni: noi, io per primo, dobbiamo tirare fuori tutti insieme quel qualcosa in più per uscire da questo momento“.

🗣️ #MonzaFiorentina – #Palladino in conferenza: “Dire che si è rotto qualcosa è folle, la squadra è unita e compatta. Il direttore Pradè fa le sue valutazioni mentre noi, io per primo, dobbiamo tirare fuori quel qualcosa in più per uscire da questo momento” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/uuFMRz11TS — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 13, 2025

Palladino ha bocciato Gudmundsson a fine primo tempo: “Non è un problema, il problema è che non vinciamo le partite. Non ha fatto la preparazione, deve lavorare tanto e alzare il livello. Non dobbiamo pensare al singolo, ma a ritrovare gli automatismi che avevamo prima”. Infine sul ritorno a Monza: “É stato molto emozionante. Qui ho condiviso momenti bellissimi e indelebili con tante persone e con tutti i tifosi”.

Monza-Fiorentina, svolta Bocchetti: “Il nostro campionato inizia adesso”

Prima di Palladino, in conferenza stampa è intervenuto il collega Salvatore Bocchetti, alla sua prima vittoria alla guida del Monza e in generale da allenatore.

🗣️ #MonzaFiorentina – #Bocchetti in conferenza: “Il nostro campionato inizia adesso. Questa vittoria è per i ragazzi, per quello che ci mettono ogni giorno. Con questa cattiveria possiamo arrivare lontano. #Palladino? Mi ha fatto i complimenti a fine gara” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/0OsEoap4tx — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 13, 2025

Il tecnico di casa applaude la prova dei suoi ragazzi: “Questa vittoria è per loro, per quello che ci mettono in ogni allenamento e per come hanno sofferto negli ultimi mesi. Il nostro campionato inizia adesso – ha detto Bocchetti – Abbiamo fatto una grandissima gara, con questa cattiveria possiamo arrivare lontano. Palladino? Mi ha fatto i complimenti a fine gara, è stato un grande malgrado la sconfitta”. Sulle decisioni arbitrali: “Non mi piace parlare degli episodi, però il rigore concesso alla Fiorentina è stato molto generoso”.

Bocchetti esalta poi Ciurria, grande protagonista del match insieme a Maldini: “Era uno dei miei giocatori preferiti già a Verona, è sempre sul pezzo e può darci tanto. Oggi ha fatto un partitone e sono molto contento di allenarlo“.