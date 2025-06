Milan, doppio innesto dal Belgio: Juventus ancora a mani vuote

Il Milan si sta guardando attorno ed ha individuato ben due rinforzi che arrivano direttamente dal Belgio per puntellare la rosa. Beffa autentica per la Juventus, che rischia di restare anche da questo punto di vista a mani vuote.

Piano piano sta prendendo forma il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, anche se la strada è tortuosa ed anche in salita. La prima questione da risolvere, senza le coppe, riguarda le uscite, che serviranno a finanziare i colpi poi in entrata. I casi più spinosi sono quelli che riguardano Theo Hernandez, nel mirino dell’Atletico Madrid, e Mike Maignan, dal momento che i due hanno il contratto in scadenza nel 2026 ma per il momento le loro cessioni appaiono molto difficili. Nonostante questo, però, Igli Tare si sta portando avanti con il lavoro per dare al toscano tutti i rinforzi di cui ha bisogno.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, i rossoneri piazzeranno cinque colpi complessivamente in questa sessione nel tentativo di alzare il livello della rosa. Si tratta di due terzini, un difensore centrale, un regista di centrocampo ed un attaccante. Proprio da questo punto di vista arrivano delle notizie significative, dal momento che a quanto pare il Milan si sta muovendo per un doppio colpo dal Belgio che può rappresentare una spinta importante per questo progetto che sta gradualmente crescendo.

Milan, due rinforzi dal Belgio per Massimiliano Allegri: le ultime

Il Belgio negli anni è diventato una autentica fucina di talenti davvero impressionante. Soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che è un piccolo Stato. In tal senso, arrivano degli importanti aggiornamenti da questo punto di vista. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan ha messo nel mirino un nuovo rinforzo che arriva dal Club Bruges, vale a dire il centrocampista Jashari, profilo di estremo valore e molto interessante da questo punto di vista.

Si tratta proprio del profilo che ha chiesto Massimiliano Allegri per la propria linea mediana, almeno per quanto riguarda le caratteristiche. Ma non è tutto. Come è noto, da tempo il Milan si sta muovendo con tanto interesse anche sulle tracce di Maxim De Cuyper, talentuoso terzino che può essere un innesto di primo piano e che arriva anche lui dal Club Bruges.

Insomma, la strada è in salita, ma i rossoneri ci credono e ci stanno lavorando, nella speranza di potersi guadagnare una corsia preferenziale con i belgi per accelerare e bruciare la concorrenza. Entrambi, infatti, sono stati accostati anche alla Juventus, che ora rischia di restare ancora al palo.