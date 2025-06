Milan, arriva il sostituto di Tomori: svolta dal Belgio

Una voglia immensa per puntare sempre più in alto. Il Milan ha intenzione di tornare a sognare in grande: un nuovo intreccio dal Belgio per la difesa di Allegri

Spunta un nuovo intreccio per rinforzare la retroguardia dell’allenatore del Milan. Allegri è già stato avvistato spesso a casa Milan per costruire la rosa del futuro: l’affare decisivo dal Belgio per tornare ad essere competitivi anche in campo internazionale.

La dirigenza rossonera è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Saranno giorni intensi per ingaggiare i migliori talenti in circolazione: c’è aria di rivoluzione in casa Milan per incrementare il tasso tecnico della squadra milanese. Arriveranno tanti rinforzi per puntare sempre più in alto con l’obiettivo di ambire a grandi palcoscenici: l’obiettivo ritornerà ad essere lo Scudetto. Il neo ds Tare si è subito scatenato in questi primi giorni di giugno per cercare di rinforzare subito la rosa in vista della prossima stagione. Conosciamo subito i dettagli in ottica futura: ecco l’intreccio dal Belgio per trovare il sostituto di Tomori e Thiaw.

Calciomercato Milan, affare in difesa: intreccio in Belgio

Novità importanti per ingaggiare i migliori talenti in circolazione: spunta l’affare decisivo per continuare a sognare in grande. Spunta la novità dell’ultim’ora per il sostituto di Tomori: ecco l’affare per il Milan del futuro.

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, il Milan è pronto a formulare una proposta importante per ingaggiare il difensore del Club Brugge Joel Ordonez. Un innesto di qualità per sostituire l’inglese Fikayo Tomori: il 22enne centrale difensivo è pronto a compiere il definitivo salto di qualità, ma sulle sue tracce ci sono anche top club come Tottenham, West Ham, Nottingham e Fulham. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Arriveranno tanti rinforzi di caratura internazionale per puntare in alto. Allegri ha già le idee chiare per rivoluzionare la rosa a propria disposizione. Dopo un’annata ricca di alti e bassi, il Milan vuole guardare già al futuro per arrivare subito a nuovi intrecci di qualità. Una voglia immensa di mettere a segno numerosi affari in vista della prossima stagione.

Tare ed Allegri continuano a lavoro sotto traccia per poi sferrare l’assalto vincente. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla svolta decisiva dal Belgio. Ormai ci siamo per i prossimi annunci ufficiali in casa Milan.