Inter, Taremi bocciato: 30mln per il fantasista del Brighton

In casa Inter sembra ormai destinato ad una pesante bocciatura Mehdi Taremi ed in tal senso i nerazzurri avrebbero individuato anche il suo sostituto. Si tratta di un fantasista del Brighton che vale 30 milioni di euro.

Mehdi Taremi è stata probabilmente la principale delusione di questa stagione per i nerazzurri, dal momento che non è mai riuscito realmente ad incidere in questa sua nuova avventura. Si aveva l’impressione di aver piazzato un altro colpo geniale alla Marotta, prendendo un calciatore di enorme esperienza e perfetto, apparentemente, per la Serie A. Il verdetto del campo, però, è stato diverso dalle aspettative, con il calciatore che ha giocato poco ed ha inciso ancora meno. Per questo è difficile immaginare ad una sua permanenza in quel di Milano.

Secondo quanto raccontato da Corriere dello Sport, infatti, ci sono prove di divorzio con il bomber ex Porto e la notizia non può non arrivare come una sorpresa per certi aspetti. Ovviamente, però, servirà anche che arrivi una offerta che possa soddisfare tutti. Da questo punto di vista, arriva una svolta significativa, dal momento che l’Inter ha messo nel mirino un nuovo attaccante da consegnare nelle mani di Cristian Chivu, il nuovo allenatore. Può arrivare dal Brighton, ha una grande fantasia ed ha un valore di mercato che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro.

Taremi verso l’addio: l’Inter ha individuato il suo sostituto

Mentre le attenzione di tutti sono concentrate sul possibile addio di Calhanoglu, bisogna adesso prestare attenzione anche alla situazione che riguarda Taremi, che in caso Inter non ha convinto praticamente nessuno. Se dovesse andar via, emerge adesso un nome nuovo per l’attacco di Chivu. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, l’Inter si sta muovendo con interesse sulle tracce di Julio Enciso, fantasista di estremo interesse di proprietà del Brighton ed in forza alla Nazionale paraguaiana.

Negli ultimi mesi è stato in prestito all’Ipswich Town dove ha dato prova di quelle che sono le sue qualità, ancora tutte da affinare dal momento che è ancora molto giovane. Il Brighton lo valuta 30 milioni di euro circa e per questo fantasista, che è un classe 2004, sarebbe un investimento molto interessante sicuramente per il presente, ma anche in prospettiva futura.

Per l’Inter sarebbe un innesto di estremo interesse, dal momento che cambierebbe la faccia del suo attacco. Rispetto agli altri attaccanti in rosa, Enciso sarebbe un profilo con delle caratteristiche differenti e capace di portare brio alla manovra, oltre ai guizzi nell’uno contro uno.